Lo bueno, malo, feo y más de la tercera fecha de la Liga I-2019

Aunque aún faltan dos partidos para que se complete la tercera fecha de la Liga I-2019, ya se disputaron la mayoría de los juegos en un fin de semana cargado de polémicas, goles y celebraciones en los diferentes estadios.



El rentado local tiene cuatro líderes y una tabla de goleadores apretada. Este es el resumen al estilo FUTBOLRED de los partidos disputados hasta el momento.

Lo bueno

Junior y Medellín estuvieron a la altura de las expectativas y protagonizaron un gran partido en Barranquilla. El primer tiempo tuvo cinco goles y un expulsado, pero la intensidad vivida por cada uno de los jugadores es una huella a mantener.



Cúcuta, América, Once Caldas y Nacional tienen siete puntos y son los equipos que comandan la tabla del campeonato. Aunque no tienen actuaciones estelares consiguen los resultados.



Hasta el momento no se ha presentado ningún 0-0 y los clubes siguen demostrando buenas opciones en ofensiva en los diferentes juegos.

Lo malo

Pasto aún no arranca en la Liga y esta vez cayó contra Once Caldas en condición de local. El equipo de Alexis García necesita sumar porque el descenso lo apremia.



El rendimiento del Deportivo Cali no convence a los aficionados, que en el estadio se pronunciaron en contra de los directivos, en especial de Juan Fernando Mejía, presidente de la institución.



En los diferentes partidos los árbitros fueron protagonistas por sus decisiones. Rojas que no parecieron claras y otras que acciones que fueron sancionadas como penalti fueron determinantes en la conclusión de los partidos.

Lo feo

Julián Zea, juvenil de Cali que solamente estuvo un minuto en el partido contra Huila, fue el protagonista de una terrible jugada contra su colega Andrés Amaya. El volante azucarero se barrió y le pegó al atacante opita con los taches dejándolo en el piso.



Lo estadístico

La tabla de goleadores está ardiente. Aristeguieta y Márquez ya cosecharon cuatro goles, pero Agudelo, Cano y Dinneno siguen en la búsqueda de la cúspide de este prestigioso ranking.