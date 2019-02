‘No me gustó como ganamos, pero rescato el resultado’: Autuori

Atlético Nacional cerró este sábado como líder de la Liga 2019-I tras imponerse 1-0 sobre Jaguares de Córdoba. Un gol en el final del primer tiempo le bastó a los dirigidos por Paulo Autuori conquistar su segunda victoria consecutiva y mantener el invicto de tres jornadas, en la que mantuvieron el arco en cero.



Sin embargo, el técnico brasileño no terminó contento como en otros partidos por el desempeño de su equipo, pese al resultado positivo que consiguió. “A mí no me ha gustado la manera en la que ganamos. Rescato el resultado. Por otra parte, enfrentamos a un equipo que cuenta con buenos movimientos", indicó Autuori en conferencia de prensa.

En precisión y contundencia, el ‘verde paisa’ quedó en deuda según su entrenador, debido a que había generado opciones para estirar la ventaja en el marcador. Por eso quiso realizar más variantes ofensivas para buscar un mejor resultado, aunque no le alcanzó sino para mantener la ventaja mínima.



"En el segundo tiempo quisimos tener una mejor apertura por las bandas. Debemos tener variantes, vamos a enfrentar a distintos rivales y debemos tener alternativas", destacó.



En cuanto a la salida de Juan Pablo Ramírez, Autuori enfatizó que "un jugador no se puede quedar en la cancha por haber marcado un gol. Juan Pablo (Ramírez) cometió errores y por eso lo sustituí. Además, es importante saber qué jugadores puedo tener en varios partidos. Queremos tener mucha intensidad de juego".



Por otro lado, el técnico destacó que la falta de trabajos en la semana con tantos partidos por delante no le ha dejado plasmar en el campo, la manera de jugar que desea. En la última semana, los retrasos en viajes y demás, no cayeron bien en la planificación del entrenador. "Tenemos poco tiempo para entrenar y por eso debemos hacer variantes en los partidos. Nos faltó precisión, valoro la labor defensiva. Vamos a recuperarnos y pensar en el partido que viene", expresó.



"Hay jugadores que han tenido un gran desgaste, podemos tenemos que ver quién está mejor para que no baje la intensidad de juego", agregó.



Uno de los temas pendientes en el mercado de pases para Nacional es el central. Sin embargo, Nicolás Hernández, de a poco, se sigue ganando la confianza de su entrenador con el rendimiento que ha tenido en este arranque de Liga. "Nicolás Hernández es un chico importante en el grupo. Hoy también hizo un gran partido", indicó.



Finalmente, destacó el trabajo de Jaguares, un equipo que hasta este partido llevaba dos victorias consecutivas. "Jaguares es un equipo que tuvo una propuesta interesante. Ellos han jugado bien. Pero nuestra defensa logró contrarrestarlo de gran manera", concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín