Nacional, a buen paso: derrotó 1-0 a un pálido Jaguares en el Atanasio

Atlético Nacional derrotó 1-0 a Jaguares por la tercera fecha de la Liga 2019-I. Los antioqueños fueron contundentes y de la mano de Juan Pablo Ramírez consiguieron su segunda victoria de manera consecutiva que les permite estar en la parte alta de la tabla de posiciones.



El primer tiempo arrancó con un Nacional volcado al ataque, generando volumen ofensivo y con un par de ocasiones en los primeros 5 minutos de juego. El equipo cordobés respondió mediante un contragolpe realizado por Pablo Rojas, quien, ingresando por el sector izquierdo, remató cruzado pero estuvo atento José Fernando Cuadrado para desviar el disparo.



Los locales intentaban asociarse con toques cortos, juego por bandas e intercalando posiciones con Vladimir Hernández y Steven Lucumí, pero la defensa visitante estaba muy concentrada para evitar cualquier llegada de gol.



Al minuto 25, un desborde de Lucumí por poco termina en gol, pero el paraguayo Roque Caballero logró bloquear el tiro. Al 31, Daniel Bocanegra de tiro libre exigió al ex Rionegro Águilas, ahora custodiando el arco cordobés.



Por su parte, Jaguares recuperaba la pelota y mediante diagonales y pases filtrados, buscaban a sus delanteros, teniendo la más clara al minuto 41 en una jugada originada por Harrison Mojica que derivó en Rafhael Oliveira, pero el brasileño no pudo rematar de manera óptima con la buena intervención de Cuadrado, que le tapó el ángulo de tiro.



Al cierre de la primera mitad, Déiver Machado desbordó por el sector izquierdo buscando a Hernán Barcos, el argentino no logró cabecear de manera eficaz y la pelota quedó gravitando en el área, Sebastián Gómez la recuperó y descargó sobre Juan Pablo Ramírez quien, en doble enganche y con remate cruzado, abrió el marcador para la alegría de la hinchada verdolaga.



En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron variantes; en Nacional salió el autor del gol Juan Pablo Ramírez y le dio paso a Pablo Ceppelini, el uruguayo sumó minutos pensando en el partido del próximo jueves por Copa Libertadores, contra Deportivo La Guaira. Mientras que Jaguares cambió a sus dos delanteros, salió Oliveira para que ingresara Jorge Obregón y Stiven Rentería por Mauricio Cortés.



A medida que avanzaban los minutos, los antioqueños acentuaban el domino de la pelota en el partido. Mientras que la visita empleaba el juego por bandas y las luchas individuales, pero al igual que en el primer tiempo les faltaba ser efectivos.



Al minuto 19, un tiro libre cobrado desde el sector derecho, derivo en un remate de Vladimir Hernández, que por poco aumentaba el marcador. Jaguares respondió con un contragolpe, pero terminó en las manos de Cuadrado.



Sobre los 25 minutos y tras el ingreso de Carlos Rivas, el paraguayo Delio Ojeda le va fuerte al delantero verdolaga y termina siendo expulsado por doble amonestación. El juego fuerte por parte de la visita, era el arma empleada para frenar el ímpetu de un Nacional que buscaba aumentar la ventaja en el marcador.



Una más tuvo Nacional, tras un centro de Helibelton Palacios, que logró empalmar de cabeza Hernán Barcos. Sin embargo, la dirección de la pelota no tuvo destino de gol. Al final, los verdolagas consiguieron su segunda victoria consecutiva y se mantiene parcialmente como líder en la tabla de posiciones.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Neiva al Atlético Huila, mientras que Jaguares recibe en Montería a Millonarios.



Síntesis



Atlético Nacional 1-0 Jaguares



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (7); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (5), Nicolás Hernández (5), Deiver Machado (5); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (6), Juan Pablo Ramírez (7); Steven Lucumí (6), Vladimir Hernández (6), Hernán Barcos (6).

Cambios: Pablo Ceppelini (5) por Juan Pablo Ramírez (1 ST), Carlos Rivas (5) por Vladimir Hernández (23 ST), Aldo Leao Ramírez (5) por Steven Lucumí (26 ST).

D.T.: Paulo Autuori.



Jaguares: Roque Cardozo (5); Juan Pablo Zuluaga (5), Delio Ojeda (4), Leonardo Escorcia (6), Jesús Murillo (5); Fabián Mosquera (5), Yohn Mosquera (5), Harrison Mojica (6), Pablo Rojas (6); Mauricio Cortés (5), Rafhael Oliveira (5).

Cambios: Jorge Obregón (5) por Rafhel Oliveira (1 ST), Stiven Rentería (5) por Mauricio Cortés (1 ST), Andrés Arboleda (5) por Harrison Mojica (30 ST).

D.T.: Jhon Bodmer.



Goles: Juan Pablo Ramírez (45+1 PT) para Nacional.



Amonestados: Nicolás Hernández (19 ST) para Nacional. Delio Ojeda (16 ST), Harrison Mojica (19 ST) en Jaguares.



Expulsados: Delio Ojeda (25 ST).



Figura: José Fernando Cuadrado (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 24.619 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Lisandro Castillo (6).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín