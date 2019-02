‘Todo proceso lleva su tiempo, no es tan fácil’: Lucas Pusineri

Con la amargura de haber dejado escapar dos puntos este sábado frente al Atlético Huila, el técnico del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, reconoció que la salida de tres de sus jugadores durante los últimos días se sintió en el funcionamiento colectivo y que es misión de todo el plantel recuperar el nivel para ser protagonistas en la Liga I-2019.



Pusineri considera que la tarea para encontrar el nivel que quiere no es sencilla y que no depende de un solo jugador, sino de todo el plantel. “Esto es fútbol, aquí todos ganan y todos pierden, el equipo en el primer tiempo me gustó, pero para poder opinar fehacientemente hay que volver a mirar todo el partido nuevamente para determinar si se tiene una estrategia clara”.

¿Por qué recula tanto el equipo y no tiene un volante de enlace? “A lo que mí respecta tratamos de encontrar un equipo lo más competitivo posible; una cosa es jugar bien al fútbol y otra ser competitivo y estamos en busca del mejor equipo competitivo que pueda representar al Deportivo Cali. Me da la sensación de que hay circunstancias del partido en que cedemos terreno y que el rival tomó la iniciativa.

En nuestro caso, estamos buscando en búsqueda de poder lograr con mayor exactitud la mayor cantidad de puntos con tenencia de pelota, lastimosamente no pudimos agregar en el marcador lo bueno que hicimos en el primer tiempo, con muchísimos contragolpes malogrados en la toma de decisiones tenemos que poner énfasis en el trabajo que venimos haciendo. Cuando digo un equipo en construcción es que han pasado siete días y con jugadores que han dejado la institución”.



¿Le falta al equipo un jugador que maneje el control del partido y que se tenga más concentración? “Hoy tal vez están a la vista algunos detalles en que estamos fallando, pero eso no se arregla solo con un jugador, acá tenemos que seguir fortaleciendo los futbolistas que están en la institución; hay situaciones de semestres anteriores de las que no puedo hacerme cargo porque no estaba. Hay que hacer un trabajo de conjunto, tanto de la administración, de nosotros y de los futbolistas. Para mí es muy apresurado decir que esto se arregla con un solo futbolista. La idea es mejorar lo que se hizo en torneos anteriores, nos hemos planteado objetivos principales y en ese sentido vamos a trabajar. No voy a cambiar un discurso de lo que dije anteriormente.



Doy mi apreciación, todo proceso lleva su tiempo, no es tan fácil de la noche a la mañana, ni siquiera llevamos un mes en la institución en el camino del trabajo, de la exigencia, de que nos estamos encontrando, sigo siendo consecuente con mi trabajo y mi forma de pensar”.



El partido en el estadio Palmaseca no tuvo mucho brillo. Foto: Juan Pablo Rueda/CEET



Hasta la salida de Carbonero ustedes manejaban el balón, ¿Cabrera era el encargado de continuar con esa labor? “Cuando intento hacer el cambio es porque veo que el equipo estaba retrasado y quería hacer una oxigenación con Matías, por momentos lo logré y en otros no, por eso lo hice, tratando en lo posible de tener más la pelota, uno tiene que actuar y eso fue lo que decidí”.



¿El equipo le ha mostrado algo de lo que usted quiere y por qué no pudo controlar el ímpetu de Huila? “No puedo dar con exactitud un tiempo para ver el equipo mejor, con referencia a partidos anteriores rescato que el otro día jugamos contra un rival de mayor oficio y jugamos durante 50 minutos con un hombre menos y salimos a igualar de tú a tú, los futbolistas lo encararon con intensidad, corriendo de más. Hoy se vio un primer tiempo en el que el equipo quiso aumentar el marcador, pero no pudo. En esa coyuntura tenemos muchas posibilidades de poder crecer:

En cuanto a la segunda pregunta, tuvimos situaciones de contragolpe que no pudimos resolver bien y en una jugada muy fortuita de muchos metros nos hacen un gol, me quedo con sensaciones buenas y malas, las buenas hay que repetirlas y evitar las malas”.



¿Con lo que se tiene puede armar un equipo competitivo? “Hay que seguir, esto es lo que nosotros tenemos y entrenamos, si puede venir alguien que pueda sumar, bienvenido sea. Hay que sacar el mayor jugo posible a las situaciones. Tenemos que seguir conociéndonos mejor y consolidarnos. Hay una posibilidad de un futbolista más que puede venir al plantel, pero no puedo confirmarlo, pero repito que esto no es de un solo jugador, es de todos”.



¿En qué puntos trabajó tras la derrota en Montería y cuáles incurrió nuevamente? “En realidad nosotros jugamos el miércoles, regresamos el jueves y apenas el viernes en la mañana pudimos volver a entrenar, no tuvimos un tiempo de preparación de un partido al otro, no sé si ustedes conocen a alguien que pueda aguantar 270 minutos. Creo que no fue del todo malo el partido con Jaguares a pesar de la derrota, porque con un hombres menos el equipo siguió buscando”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces