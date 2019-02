Rincón, el jefe del banco de Millonarios: así fue su rueda de prensa

Millonarios tuvo un importante triunfo en condición de local y celebró un 2-0 contra Bucaramanga que lo hace soñar en este inicio de Liga I-2019. Con la expulsión de Jorge Luis Pinto, Freddy Rincón tomó la vocería en el banco y en la rueda de prensa posterior al partido.



“No voy a discutir lo que Bucaramanga habló y ellos sabrán entenderse con quienes corresponde. Millonarios viene de un trajín bravo y tenía un día menos de recuperación. La expulsión del profesor Pinto fue una cuestión del árbitro y ya veremos qué situación acarrea todo eso”, dijo el asistente técnico, en referencia a la protesta de Flabio Torres por los penaltis sancionados y la roja a Pinto.



No obstante, Rincón expresó que con la salida del técnico santandereano ellos tuvieron que transmitir el mensaje de la mejor manera en la línea.



“Sigo el trabajo del profe porque lo voy captando con los entrenamientos. Cuando lo expulsaron yo tenía la directriz y, con la ayuda del profe Gilberto Arenas, le dimos las ideas al jugador en la cancha”, contó.

Millonarios vs Bucaramanga, partido por la tercera fecha de la Liga I-2019. Foto: CEET

Sobre el partido, el asistente comentó que parte de lo hecho por sus jugadores en el campo tuvo un impacto por el cansancio de los jugadores.



"Los partidos se evalúan dependiendo de cómo son los resultados. En Manizales se jugó un buen primer tiempo y se perdió. Aquí tenían una carga grande y eso se sintió. Se le dio oportunidades a Bucaramanga con el balón, pero todo eso se debe a un cansancio que es normal y además las piernas no responden”, dijo con conocimiento de causa por su faceta como futbolista.



También expresó que no siente preocupación porque los goles solo lleguen de penalti, aunque deben trabajar para que se creen otras vías.



“Gol es gol y no importa si es de media distancia, corta distancia o penalti; lo importante es que ellos se reflejen en la victoria. Hay que entender que ellos vienen de un estilo diferente y cambiar tiene sus consecuencias y con la carga de partidos pues se siente el trabajo también”, contó.

Finalmente, Freddy Eusebio habló de la llegada de jugadores tras la salida de jugadores que fueron importantes en la pretemporada.



“González Lasso no hizo pretemporada y el esfuerzo que ha hecho con su poco trabajo se nota. Eso es lógico. La llegada de jugadores es algo que el profe está mirando por que se fueron cuatro jugadores y eso se mira para sustituirlos”, finalizó.