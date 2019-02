'Me siento orgulloso de este grupo y los veo comprometidos': Suárez

Luis Fernando Suárez habló de tras la victoria de Junior sobre Medellín, en la que, a pesar de empezar el juego con un gol en el primer minuto, logró una victoria 3-2 en la tercera fecha de la Liga I-2019.



“Son de esos partidos que a uno como entrenador no le gusta vivirlos. No gusta tener las desatenciones y las desventajas, como tener uno menos; pero es una muestra palpable de para qué está Junior en este torneo. Es un alivio como respondimos a las situaciones. En la parte táctica me gustó, aunque en el final hubo ventajas por el desgaste físico. Vi un equipo con la capacidad en la cabeza para afrontar cosas importantes como las que vienen en este año”, expresó el entrenador.

Y es que el técnico antioqueño solo tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores, quienes hicieron un desgaste para no salir con el triunfo en su casa.



“El grupo está muy comprometido con la causa. Con 10 se respondió muy bien. Me siento muy orgulloso de este grupo y los veo comprometidos. Tenemos que con qué dar más”, dijo el entrenador.

Sobre las declaraciones de Octavio Zambrano, quien señaló que los jugadores de Junior perdieron mucho tiempo, respondió así: “Hicimos tiempo cuando añadieron los cuatro minutos finales y eso no tiene razón de ser, teníamos que sostener con la pelota en juego y le doy la razón a él”.