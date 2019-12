Bueno, malo, feo y más de la final: ¡América llegó a su estrella 14!

¡Hubo hasta VAR! Y, por fortuna, para eso es. Se terminó la Liga y los dos semestres del año, pues se jugó la final del 2019-II y América, luego de 11 años, logró quedarse con su estrella número 14 luego de tanto sufrimiento en los últimos años.



El cuadro rojo de Cali logró ganar por 2-0 contra Junior y volvió a celebrar un título, una ilusión que además le da cupo a Copa Libertadores y llega más motivado que nunca. En FUTBOLRED le hacemos un resumen y balance de lo que fue el partido.

Lo bueno:

América mostró responsabilidad futbolística, buen juego, se entendieron tácticamente y lograron ganar el partido. El cuadro rojo jugó muy bien y anotó dos tantos que le dieron su nuevo título tras 11 años de sequía.



El gran nivel de Michael Rangel, Neto Volpi, Rafael Carrascal y Duván Vergara, los futbolistas que fueron grandes artífices del equipo de Cali.



El entendimiento que hizo Alexandre Guimaraes. El entrenador del conjunto rojo se llevó tácticamente el partido, salió a atacar y supo contrarrestar el gran ataque tiburón.



Aunque era final y se esperaba ese marco, también hay que resaltar la asistencia de los hinchas rojos. Los aficionados americanos llenaron el estadio y las tribunas estaban por estallar.



El VAR y el arbitraje de Wilmar Roldán. Ambas 'entidades' arbitrales decidieron correctamente y lograron tener un buen partido, dando juego y fútbol al partido.

Lo malo:

Junior no se encontró nunca. Tuvo momentos de 'chispazos', pero no logró ser el equipo bicampeón de Colombia y uno de los mejores equipos del país, pues no tuvo buen nivel en este partidos.



Teófilo Gutiérrez, el gran líder, se dedicó a las discusiones y peleas. El delantero es uno de los más 'cancheros' y cayó en su juego, pues el club lo necesitaba y no logró aparecer para ayudar en la derrota.



Aunque no tiene mucha trascendencia, hubo un error en el protocolo del Estadio Pascual Guerrero, que dejó burlas y no dejó iniciar el partido como era. En la cancha se equivocaron y cuando iban a poner el himno de Cali, repitieron el de Colombia.

Lo feo:

La irresponsable acción de Marlon Piedrahita, quien se dejó ganar por el 'calentón' del partido y le pegó un puño a Rafael Carrascal luego de ser expulsado por una fuerte falta contra Duván Vergara.

La burla de Julio Comesaña que, aunque fue en broma, sobraba. El entrenador del cuadro tiburón criticó con un chiste el VAR, pues dijo que "los del VAR estaban tomando depronto" cuando decidieron anular el gol de Junior.

Lo colorido:

Con el marco esperado, los hinchas de América respondieron. En las salidas hubo humos y papeles para recibir al equipo. Luego, hubo bengalas al final del partido y los hinchas ingresaron al campo sin problema.

Lo estadístico:

Hay miles y miles de datos. América volvió a ser campeón tras 11 años, Guimaraes es el primer técnico brasileño (o costarricense) en celebrar un título de Liga y extranjero con el cuadro rojo.



Michael Rangel quedó como goleador del torneo con 12 anotaciones, las mismas que Germán Cano, con quien comparte podio.

Lo polémico:

Hubo una mano en el área de Rafael Carrascal. Sin embargo, el balón había rebotado en el pie y luego en la mano, tema que supo resolver el VAR.

También, estuvo el gol de Junior. El conjunto tiburón anotó, pero Germán Mera estaba en fuera de lugar y Wilmar Roldán fue a revisar el VAR, actuando a favor de América y correctamente.

Lo emotivo:

La dedicación de Michael Rangel, pues luego de ser campeón mandó su apoyo y fuerza para su suegro, quien estaba en la clínica.

Lo curioso:

El objeto que recibió Duván Vergara de un hincha. El atacante tenía una cruz y la recibió en el calentamiento, luego contó que jugó con ella todo el partido en su canilla.