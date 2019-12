América se une: campeones tras ser cabeza de serie en cuadrangulares

América es el mejor de la Liga II-2019 luego de coronarse campeón al vencer a Junior por 2-0 en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro escarlata fue el segundo mejor del todos contra todos con 35 unidades y eso le permitió ser cabeza de serie en los cuadrangulares.

En esta fase también sumó una buena campaña y terminó primero con 12 puntos, llegando a la final de la Liga. No siempre el mejor de la Liga que juega cuadrangulares termina campeón del torneo y esta es la primera vez que América lo logra.

Con el rojo escarlata son ocho los clubes que han sido primeros o segundos de la Liga y que posteriormente terminaron campeones.

2019-II: América: segundo de la Liga



2014-II: Santa Fe: primero de la Liga



2013-II: Santa Fe: primero de la Liga



2013-I: Nacional: segundo de la Liga



2012-II: Millonarios: primero de la Liga



2012-I: Santa Fe: primero de la Liga



2010-II: Once Caldas: segundo de la Liga



2009-II: Medellín: segundo de la Liga



2008-I: Chicó: segundo de la Liga



2007-II: Nacional: primero de la Liga



2005-II: Cali: primero de la Liga



2005-I: Nacional: primero de la Liga



2003-I: Once Caldas: primero de la Liga



*Cabe aclarar que en algunos torneos se cambió el sistema de juego y la fase final no se definió por cuadrangulares sino por partidos de de eliminación directa de ida y vuelta.