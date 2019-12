¡Se lo dio un hincha! El curioso objeto con el que jugó Vergara

Duván Vergara es una de las figuras de América, equipo que fue campeón del torneo y que logró volver a gritar un título luego de 11 años. El futbolista, quien es bastante creyente, recibió un curioso objeto y jugó con este.



El atacante, por su parte, contó en una entrevista con 'RCN' que un 'señor' (hincha) le dio la cruz en el calentamiento y él la guardó en su canillera.

"Estaba calentando y un señor se me acercó, me dijo que me lo habían mandado y pues está lleno de bendiciones", dijo Vergara luego de sacar la cruz de su canillera.

El futbolista mostró este objeto. Foto: Archivo Particular

"Muy contento por este club. Muy callados y vea, damos la 14 estrella. Que vengan los dolores, no saben lo que tuve que hacer para jugar", finalizó.