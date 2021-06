James tiene la solución en sus manos: debe dar el paso en Selección

Ya son 20 días de tensión entre James Rodríguez y la Selección Colombia. El pasado 28 de mayo se desató el escándalo: el ‘10’ de la Tricolor quedó desafectado de los partidos contra Perú y Argentina por Eliminatoria a Catar 2022, así como de la Copa América 2021.



No hubo tacto: la Federación Colombiana de Fútbol anunció la decisión del cuerpo técnico, encabezado por Reinaldo Rueda, de no llamar a James en un comunicado de prensa.



“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados”, decía el mensaje de desconvocatoria de James.



Ese mismo día, menos de una hora de que la Federación se haya pronunciado, apareció otro comunicado, esta vez de James Rodríguez. Allí dijo que recibía la noticia “con sorpresa”, que estaba totalmente recuperado de sus lesiones para poder estar en la Selección.



Además, dijo estar decepcionado por “no recibir la confianza de parte del cuerpo técnico”. Lejos de apagar el incendio, el mediocampista colombiano, dolido por no estar con su amada Selección, desnudó una crisis entre él y Reinaldo Rueda.



¡Fallaron todos!

Luego de que se abrió la herida, el entrenador de la Selección hizo lo posible por sanarla. Eso sí, dejó expuesto a James al decir que “previo al comunicado de la Federación me reuní con James vía telefónica”. Es decir que James sabía, pero en su escrito dijo verse sorprendido con la noticia…



“Debemos cuidarlo. Por eso le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria para que él hiciera su recuperación como corresponde, con los términos que corresponde y los tiempos prudentes, para que pueda disfrutar de una pretemporada completa con su club. Con todo lo que significa James para la Selección, para el grupo y para el país”, dijo Rueda días después a la prensa.



Y Reinaldo quiso bajarle la temperatura al tema: “Es normal su reacción, es jugador y quiere jugar y estar en la Selección, y más él que ha vivido momentos gloriosos con la Selección. Es el dolor de un momento”.



Un día antes del debut de Colombia en la Copa América, reapareció James en un ‘live’ de Instagram, acompañado de Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez. Allí volvió a manifestar que estaba en óptimas condiciones para estar con la Selección en Brasil 2021, y que se sintió irrespetado… ¡Más sal a la herida!



Luego del triunfo contra Ecuador, el pasado domingo, Juan Guillermo Cuadrado habló de la Selección y dejó una frase que, sin querer, el país interpretó como un mensaje para Rodríguez Rubio. “Nadie es más que todo el equipo”, dijo el nacido en Necoclí.



Pero ese malentendido que se creó en los medios de comunicación y en las redes sociales, fue desmentido por Cuadrado este martes, 15 de junio, a través de otro ‘live’ de Instagram. “La prensa está hablando de lo que no es. Sabemos lo importante que es James, la gran persona que es y el referente que es para la Selección”, comentó.



“Es difícil cuando no eres llamado a algo que te apasiona y sabemos cómo lo ama él, es solo que ponga la confianza en Dios, en este momento es difícil entender, yo me pongo en su lugar. James es un gran amigo, si él vio la entrevista sé en la forma en la que pudo contextualizar todo porque él ha estado acá. Queríamos que estuviera acá pero no es una decisión nuestra”, añadió Cuadrado, con la intención de apagar el incendio que se provocó al malinterpretar sus palabras.



Tras los gestos de Reinaldo Rueda y Juan Guillermo Cuadrado, el turno ahora es para James Rodríguez. Él, como referente y hombre importante del combinado nacional, debe actuar con madurez y prudencia; lo primero es no referirse más al tema de su no convocatoria o de su estado físico y médico.



El segundo paso que deberá dar, es buscar la comunicación directa con el seleccionador nacional, sea ahora o después de la Copa América. Tener un gesto de paz, de convivencia y de compromiso para lo que viene en el segundo semestre de 2021.



James es necesario para la Selección. Su actitud debe ser la de un líder, de una buena influencia y de ejemplo para sus compañeros; por eso, todo el país espera que agache la cabeza y vuelva a vestir la camiseta tricolor con esa pasión, amor y calidad de siempre.



¡Momento para la grandeza!