La tarea de Reinaldo después de Copa América: la unión en la Selección

Apenas arrancó el proceso de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y ya tiene la dura tarea de dar resultados con un equipo resquebrajado, con ausencias de peso, y con la imagen de una relación en riesgo de explotar. Y es que, aunque no han querido aceptarlo en el seno de la Tricolor y de la Federación Colombiana de Fútbol, en el grupo de jugadores hay problemas que todavía no son de gravedad, que están a tiempo de solucionarse y recuperar la unión de grupo, antes que las declaraciones de lado y lado afecten más el camino al Mundial de Catar 2022.

Como cuando llegó a Chile, a Reinaldo le toca ser mediador, pues tuvo que sumergirse en un grave problema entre Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel; aunque en este caso, Rueda es también uno de los apuntados. La no convocatoria de James Rodríguez a la Copa América desató la rabia del referente, quien salió a manifestar su inconformidad por no haberlo tenido en cuenta, y se sintió irrespetado por el cuerpo técnico.



Rueda, fiel a su personalidad, no salió al cruce de James. Lo protegió y trató de evitar la polémica. Se puso en el lugar de líder de un grupo y prefirió no exponer al goleador del Mundial 2014, más de lo que lo ha hecho el propio futbolista.



James volvió a tener una salida en falso el sábado anterior, justo un día antes del debut de Colombia en la Copa América frente a Ecuador. En un ‘live’ de Instagram, y acompañado de Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, la figura del Everton volvió a retar la opinión de Rueda y su cuerpo médico, con desparpajo y pareciendo que no le importaba nada, se autoproclamó “exjugador de la Selección”.



Después de ganarle a Ecuador, un tercero se metió en la disputa de egos. Juan Guillermo Cuadrado dejó una frase contundente: “Nadie es más que todo el equipo”, hablando del pensamiento que había en el grupo que está en Brasil, pero con notoria intención de enviarle un mensaje a James.



Y aunque no fue su problema, pues pasó en la época de Carlos Queiroz, el trabajo de Rueda tendrá que ir más allá: David Ospina fue sacado contra Ecuador en el 6-1 de Quito, y le está devolviendo el liderazgo que le habían arrebatado en el vestuario del estadio Atahualpa. Otro implicado es Wilmar Barrios, de quien se filtró un problema con James, que no terminó de sanar.



Así, Reinaldo Rueda deberá ser un garante y un motivador para que los líderes de la Selección se vean a los ojos y se digan las cosas de frente, para al final poder subsanar cualquier falla en el trato grupal, fortalecer el grupo y unirlo para llegar a Catar 2022.