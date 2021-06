¿Inmadurez? ¿Egolatría? Lectores de FUTBOLRED critican fuerte a James

Pasó el fin de semana largo, el debut correcto de Colombia en la Copa América 2021, los aguaceros y el frío y quedó el sinsabor del famoso En Vivo de James Rodríguez en el que disparó críticas y recriminaciones sin medida.

"Falta de respeto" fue lo más suave que le dijo el zurdo al técnico Reinaldo Rueda, quien decidió excluirlo de la convocatoria para las Eliminatorias y el torneo continental que se juega en Brasil, según él para permitirle una recuperación física óptima.



Los aficionados lo vieron en su charla con Teófilo Gutiérrez y Juan Camilo Zúñiga, quienes alentaron las quejas del 10 en una transmisión en vivo en la que apuntaron contra la prensa y contra la propia afición, a la que le reclamaron falta de gratitud.



Pues bien, FUTBORLED quiso saber cómo interpretaron los hinchas de la Selección esta nueva andanada de quejas de James y la respuesta fue muy clara: la desaprobación es total.



A la pregunta ¿cómo afrontar las críticas respecto a rendimiento y demás?, el 38 por ciento de los votantes dijo que "A pesar de las críticas, hay que aprender a callar y trabajar en silencio. Mostrar resultados con acciones". Y un alto porcentaje, el 32 por ciento, consideró que "La crítica llega porque las cosas no se hacen bien y como futbolistas deben reconocer sus errores".



Más adelante se preguntó ¿cómo interpreta la actitud de James insistiendo en el mismo tema? Y entonces el rechazo fue total: el 68 por ciento eligió la opción "Actitud inmadura e ególatra, el tema ya estaba claro. Piensa solo en él".



Finalmente se preguntó ¿qué debe hacer Rueda? ante esta nueva manifestación pública de James y el 48 por ciento eligió: "No prestarle atención y dejar en 'stand by' su convocatoria: pueda que sí, pueda que no".