James, Zuñiga y Teófilo apuntaron contra exintegrantes de Selección

James Rodríguez y Camilo Zuñiga se encontraron en Medellín y decidieron compartir un rato con sus seguidores a través de un directo en Instagram. Hablaron de fútbol, la Selección Colombia, su presente...



En un momento de la charla, Teófilo Gutiérrez se conectó y aprovecharon para recordar vivencias del Mundial de Brasil 2014 y dejaron una reflexión respecto a las críticas de algunos exintegrantes del equipo nacional.

Justamente sobre esto último, los tres coincidieron en que en el fútbol se deben tener “códigos” y mucho más aquellos que “saben lo que se siente estar acá”. Según su parecer, las críticas deben hacerse con respeto y no se puede ser desagradecido.



ZÚÑIGA - Detrás de un micrófono no se puede se tan desleal.

JAMES - Ellos pensaron que iban a estar siempre ahí arriba y con la generación nuestra ya los pasamos.

TEO - Ellos lo saludan a uno normal y yo lo hago de la misma forma porque no tengo nada que esconder.

JAMES - En 10-15 años vendrá otra selección, llegará más lejos y habrá que felicitarlos. Listo.

TEO - Lo que tu haces, no lo puede borrar otro. De un día a otro, no pueden olvidar lo que hemos hecho nosotros. Uno debe tener gratitud, ser agradecido. A veces confundimos las cosas, uno debe tener admiración y respeto. Hemos sido un grupo en el que nos hemos dicho las cosas con humildad y así las hemos recibido. Dejamos el nombre de Colombia en alto, no hay nada que tapar.

ZÚÑIGA- El tema es los códigos. No puedes, porque hay un micrófono, ser desleal porque usted estuvo acá. Usted sabe lo que se siente cuando se pierde, cuando se juega mal. Vos por 3 pesos no puedes ser desleal.

TEO - Hay muchos que lo son, los he visto y los saludan a uno, le piden camisetas a uno, piden cosas… Son desagradecidos. Mira a Falcao lo que le han dicho. Decían que peleábamos, discutíamos y eso quedaba ahí porque somos unidos, en el país en que nos esiempre nos vamos a abrazar. Como no nos desequilibraron, querían hablar mal...Cambiamos la historia de Colombia, cambiamos el chip… Colocamos a Colombia ahí arriba, no es fácil. Nadie nos regaló nada.

ZÚÑIGA - Son los códigos, Atrás de un micrófono no podemos matar al que hace unos años le das una camisa, la ‘liga’. Son códigos. Los que estaban primero que ellos, nunca hablaron. Nosotros: respeto y admiración por ellos. Son referentes de nosotros, pero por tres pesos no puedes ser desleal. Déjale eso a los que nunca han tocado un balón.



Más adelante salió el polémico tema de la convocatoria a Selección Colombia. James “echó sal en la herida” argumentando que estaba bien físicamente y tanto Zuñiga como Teo le dieron la razón.



TEO - ¿Y por qué no vas a llevar al goleador del Mundial?

ZÚÑIGA - Hagamos de cuenta que estas mal, lleva jerarquía.

TEO - Camilo (Zuñiga) y James estuvieron un momento tocados en Brasil 2014 y nadie supo.

JAMES - Yo ahorita no estaba mal, yo estaba perfectamente. No comparto porque me faltaron al respeto. Estoy físicamente bien. Otra cosa es que me digas: 'no me gustas como jugador', cierro el culo y me voy. No pasa nada. Yo hago fuerza para que ganen y tengan una muy buena Copa porque quiero que ganen, pero yo quería estar, sí. Si digo que no, soy un mentiroso. Hay muchos que dicen que yo no estaba bien, cuando yo no estaba bien, me ponía la camiseta y cómo era. De los 80 partidos que he jugado con la Selección, cuántos he jugado mal... Diez, si quiere, y los demás 70 qué. Así que no me vengan con huevonadas. Lo digo con todo respeto porque no estoy atacando a nadie.



