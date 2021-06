¿Más leña al fuego? Vélez y su dardo a Cuadrado tras hablar de James

Este martes, a través de un directo en Instagram, Juan Guillermo Cuadrado quiso aclarar su postura frente a James Rodríguez, ausente en la Selección Colombia. Le dejó un mensaje a la prensa, que según él malinterpretó sus declaraciones tras la victoria frente a Ecuador. Uno de los que reaccionó tras el pronunciamiento del líder de la tricolor fue Carlos Antonio Vélez, quien en su momento respaldó sus palabras.

Cuadrado expresó en el en vivo que "la prensa está hablando de lo que no es. Sabemos lo importante que es James es para la Selección, la gran persona y el referente que es". Dejó claro que querían tener de compañero a James y que sus declaraciones tras el 1-0 frente a Ecuador no fueron dirigidas a él. "Lo que dije después del partido que no tiene nada que ver con mi panita James".



¿Pero qué fue lo que dijo en su momento? Después del debut en Copa América, donde la selección de Reinaldo Rueda se impuso con gol de Edwin Cardona, Cuadrado expresó: "nadie es más que todo el equipo. Cuando estamos unidos, creo que somos más fuertes. Y si alguien se sale de ese planteamiento del profe Rueda creo que va a ser mucho más difícil".



Dichas declaraciones fueron citadas por Vélez, quien a través de Twitter. El comentarista deportivo elogió al hombre de la Juventus diciendo: "si alguien no suma, sobra (...) Cuadrado es el único jugador que actúa y triunfa en un escuadra top. Autoridad no le falta".



Sin embargo, este martes, después de las nuevas declaraciones de Juan Guillermo, Carlos Antonio reaccionó nuevamente en su red social. "Ahora dice que no dijo lo que dijo y que lo que dice la prensa, él no lo dijo. Un consejo gratuito, cuando uno habla se hace responsable de lo que dice. Que vicio tan aburrido ese de tirarle la culpa a un tercero de lo que uno no puede o no quiere enfrentar. No aclare porque oscurece. Gracias", publicó.