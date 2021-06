Óscar Córdoba responde a James Rodríguez sobre los códigos del fútbol

El ‘live’ en Instagram que hizo James Rodríguez, junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, dejó muchas cosas qué analizar. Aparte de volver a manifestar su descontento por no ser convocado a la Selección Colombia para la Copa América, James y sus amigos hicieron otros comentarios que hicieron eco en el ambiente del fútbol.



Uno de esos temas fue la actitud de exfutbolistas que ahora están en los medios de comunicación, y que critican a jugadores, entrenadores y directivos. “Hay algo que se llama códigos, y ellos no respetan esos códigos. Ellos también jugaron y no creo que la generación anterior estuviera ‘tirándoles’ duro”, expresaron James y Zúñiga el sábado anterior.



Pues Óscar Córdoba, arquero mundialista en 1994 y 1998, salió al paso de esos comentarios y habló de la actitud de los históricos de Colombia, su papel en los medios y lo que son los códigos del fútbol.



“Me puse corbata, que fue una de las frases con las que arrancó. No fue que al otro día de terminar de jugar me dediqué a comentar en medios; fui panelista en Argentina, donde me dieron la oportunidad, allá se abrió un espacio para que los jugadores comunicáramos nuestras experiencias”, comentó Córdoba.



El exportero, que ganó la Copa América en 2001, continuó: “¿Qué son los códigos? Si los códigos es hablar de fútbol, y no poder comentar el posicionamiento de un jugador, o la decisión de un técnico, entonces sí estoy quebrando los códigos. Si es eso lo que le molesta, sí estoy quebrándolos”



Y luego se refirió a su estilo en el comentario: “Yo lo hago desde el respeto. Yo nunca he hablado mal, y creo que muchos de mis compañeros nunca se han referido hacia la persona y lo que hacen en su vida personal. Yo siempre hablo en primera persona y desde mis experiencias, no hablo de experiencias de otros. Y cuando opino, opino sobre lo que veo en la cancha, y las decisiones que pueden tomar un técnico, un directivo o un jugador”.