‘Yo también hice las burradas que hizo James’: reflexión del ‘Tino’

El fin de semana se avivó la polémica entorno a la “disputa” entre James Rodríguez y la Selección Colombia. El jugador del Everton se mantiene en que su salida de la concentración “fue una falta de respeto” y manifestó su inconformismo con las decisiones tomadas.



Después de esto, Juan Guillermo Cuadrado hizo una declaraciones, tras la victoria sobre Ecuador, enalteciendo el grupo sobre las individualidades. Algunos lo tomaron como un mensaje al 10, pero después el jugador de la Juventus aclaró todo.

Faustino Asprilla dio su opinión respecto al sentimiento del volante cucuteño y recordó haber vivido una situación en la Selección, cuando Francisco Maturana estaba al mando.



“A mí me pasa en el Mundial del 94' en las Eliminatorias. Acuérdese que yo peleo porque no juego. Estaba ofendido y también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. Fui a la pieza de Maturana y le dije ‘yo aquí no vengo a ver a jugar a nadie y me voy de la Selección’. Maturana y Bolillo me dicen ‘ah bueno, váyase’ y me voy”, expresó.



Así mismo, el ‘Tino’ hizo un llamado a los jugadores de la Selección pues le pareció “increíble” que ningún compañero de James “haya salido a defenderlo, respaldarlo”. Algo que va muy de la mano con su anécdota.



“Cuando yo me voy, ¿quién me llama a mí? Los jugadores de la Selección Colombia. Dicen ‘venga, nosotros lo necesitamos’. Me llaman ellos, yo vuelvo a la Selección, agaché la cabeza y empecé a jugar fútbol”, finaliza.