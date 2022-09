¿Colombia sin Mundial, pero privilegiado? Así quedaría el ranking FIFA

De los creadores de que Colombia fue (o sigue siendo, uno ya no sabe) la quinta mejor liga del mundo, o de los mismos que pusieron a la selección hace unos años en el top 10 del escalafón FIFA, volvieron a poner al combinado nacional que apenas inicia su ciclo con el mando de Néstor Lorenzo en una zona más que privilegiada, y como si fuera poco, la gran pregunta que aparece y mantiene en vilo a quienes se encargan de dicho listado, es, ¿qué méritos hizo Reinaldo Rueda y Lorenzo para posicionarse en el top 20?

Y es que, parece completamente impensado que una Selección Colombia que no irá al Mundial después de dos citas mundialistas sin fallar, ocupe un puesto privilegiado como la casilla número 17. Es decir, ¿con qué rasero miden los ascensos o descensos de combinados nacionales? Pues si tomamos el caso de los colombianos con Reinaldo Rueda como director técnico, hablaríamos de un equipo lleno de dudas, en especial en su zona ofensiva. Y es ahí donde aparece un nuevo cuestionamiento. Un país que tuvo un déficit enorme para marcar goles, y en siete compromisos continuos se le olvidó anotar, es curioso que ante tanta escasez, se mantengan en puestos altos de dicho listado de FIFA.



Claro, y es que, todavía no hay nada seguro de que Colombia sea la decimoséptima en el escalafón FIFA en octubre. Todo es mera suposición de acuerdo con la publicación que subió el experto en estadísticas, Mister Chip en su cuenta de Twitter en donde aparecía el combinado de Néstor Lorenzo en el top 20. Como es característico, dominan países que sí clasificaron al Mundial.



De hecho, más allá de la posición, genera aún más curiosidad que Colombia, con esa Eliminatoria de cinco victorias, ocho empates y cinco derrotas, además de 20 goles marcados y 19 recibidos que son peores registros que las cuatro selecciones que clasificaron, logre aparecer en una zona de lujo para un combinado que verá el Mundial por televisión. Y es que, esto no es gracias a Néstor Lorenzo que apenas ganó dos amistosos, sería todo tarea de Reinaldo Rueda quien cabalgó en las clasificatorias de Conmebol.



Como si fuera poco, genera aún más curiosidad que una Selección Colombia, que fue goleada por Ecuador 6-1 empezando las Eliminatorias aparezca en la casilla número 17, mientras que Ecuador, de la mano de Gustavo Alfaro, que maravilló a Sudamérica y clasificó a la cita orbital ni siquiera aparezca en el top 20 o 30, de hecho, ocupará la posición 44 con 1464 puntos, casi 200 menos que los cafeteros.



Además, si el escalafón FIFA tiene cambios en octubre por lo hecho en las fechas amistosas, también genera curiosidad el hecho de que por dos simples amistosos, ante selecciones que no tienen tanto reconocimiento en el mundo, Colombia logre ascender. Al vencer a Guatemala 4-1 y a México 3-2, llegaría a 1,611 puntos. Y no paran los reconocimientos, pues como si fuera poco, Colombia es la segunda mejor selección tomando en cuenta las que no van al Mundial después de Italia que es sexta con 1,726 unidades.



Quedará a la expectativa el saber con qué medida toman en cuenta los resultados de las selecciones, y con qué rasero arman ese ranking en el que una selección sudamericana que no va al Mundial, aparece en el top 20. Los cafeteros son los cuartos sudamericanos en inmiscuirse entre las primeras veinte naciones que lideran el escalafón FIFA.