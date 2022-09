¿Néstor Lorenzo expuso a James y Falcao? Continúan los señalamientos

Sin duda alguna, la Selección Colombia en este inicio de Néstor Lorenzo no pasó problemas contra Guatemala y ante una nación mundialista como México, sufrieron mucho, en especial durante la primera parte en donde la presión alta de los dirigidos por Gerardo Martino puso en estragos la medular y defensa colombiana, que ni James Rodríguez pudo vulnerar a su rival.

Si bien James Rodríguez intentó hilar pases claves con sus compañeros, y se le vio muy bien en la pelota quieta que ejecutó y terminó de cabeza Dávinson Sánchez, Colombia fue irreconocible con los veteranos, y otro completamente distinto, con una cara nueva en el segundo tiempo.



Luis Fernando Sinisterra, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré se echaron el equipo al hombro a diferencia de Steven Alzate, James Rodríguez y Radamel Falcao García, quienes abandonaron el terreno de juego por la juventud. En cuestión de siete minutos, Sinisterra empató el partido, y luego Santos Borré asistió a Wilmar Barrios que, con una excelsa definición de volea, le dio la victoria a Colombia.



El único sobreviviente de los veteranos como jugador de campo fue Juan Guillermo Cuadrado que disputó los 90 minutos. Durante el complemento, se le vio más suelto al jugador de la Juventus dándole más libertades a los nuevos jugadores que se divirtieron. Como interior, es otro Cuadrado sin duda alguna.



Tras el silbato final, Néstor Lorenzo fue señalado por la prensa al haber alineado a James Rodríguez y a Radamel Falcao García como inicialistas. Quedó en evidencia que están muy mal físicamente. Radamel, por ejemplo, no tuvo ninguna acción de peligro. En el programa ESPN F360, Antonio Casale preguntó si fue correcto ponerlos como titulares, y si Lorenzo los exhibió durante los dos partidos.



Lizeth Durán tomó la palabra y analizó el partido de James y Falcao, “para mí hubo dos partidos. Uno en el primer tiempo con jugadores que efectivamente no están para ser titulares, que efectivamente yo no estuve de acuerdo con la convocatoria de James Rodríguez”, empezó la panelista.



Posteriormente, pasó al segundo tiempo sin James Rodríguez ni Radamel Falcao García en cancha, “en el segundo tiempo es la renovación. Pero a mí me parece que cuando Falcao y James cuando estén bien físicamente pueden venir a la Selección para ser ese acompañamiento de estos jugadores”. No solo habló sobre el ‘10’ y el ‘9’, sino que analizó a Juan Guillermo Cuadrado, al que rescató por su segunda parte.



Juan Guillermo Cuadrado tuvo varias facetas y en el complemento jugó como interior. Lizeth Durán comentó, “también me parece que el partido de Cuadrado en el segundo tiempo fue bueno, pese que para mí también es un jugador que le está debiendo mucho a la Selección”. Ahí interrumpió Pilar Velásquez preguntando el por qué del buen segundo tiempo, y coincidieron que fue por jugar como interior.



Luego, Pilar Velásquez continuó, “el mejor Juan Guillermo Cuadrado que hemos visto en esta última Selección Colombia lo puso Carlos Queiroz. Lo puso de interior en la Copa América y ahí rindió porque no rinde como extremo ni lateral derecho”.



Volviendo a la pregunta de Antonio Casale sobre si exhibieron a James Rodríguez y Falcao García, Pilar Velásquez explicó, “yo creo que pusieron a James contra Guatemala, y lo expusieron contra México, y Falcao sí lamentablemente quedó expuesto en los dos partidos”.



Sin embargo, también comentó la razón del por qué seguir llamando al delantero de 36 años, “Lorenzo no lo trae solamente por el referente que es digamos, y lo que quiera ver del aporte de él en la cancha que yo creo que ya se sabe, no es tanto como ese Falcao goleador histórico de la Selección Colombia, sino por lo que hace con los pelados, y yo creo que esa función la cumplió, pero sí quedó muy expuesto”. Quedará a la expectativa si Radamel Falcao García y James Rodríguez siguen siendo llamados por Néstor Lorenzo.