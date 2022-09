‘Tino’ habló de los veteranos en Colombia: ‘ellos verán cuándo se van’

La Selección Colombia inició un nuevo proceso para las Eliminatorias del Mundial 2026 y el balance fue positivo para Néstor Lorenzo, quien logró ganar dos amistosos internacionales contra Guatemala y México, donde en los dos se vieron equipos de veteranos y juveniles en cada tiempo, dejando en claro quién está en mejor nivel.



Por ello, uno de los históricos de la Selección Colombia como ‘Tino’ Asprilla, se refirió en conferencia de prensa durante un evento en Bogotá, al nivel del equipo de Néstor Lorenzo contra México y si le parece conveniente que los veteranos den un paso al costado.



“No soy quién para decir cuándo se tienen que ir de la Selección, ellos decidirán porque cuando yo jugué en Colombia nadie me dijo que me fuera, yo me fui cuando vi que no podía”, dijo Faustino Asprilla.



Igualmente, habló de la sangre nueva de Colombia, donde los “vi súper bien, entraron, revolucionaron el fútbol de la Selección contra México y volvieron a darles ilusión a la hinchada”, finalizó el ‘Tino’.



Por el momento, la Selección Colombia terminó su participación y volverá a competir a nivel internacional en el 2023, donde Néstor Lorenzo tendrá la obligación de analizar sus dos victorias contra Guatemala y México.