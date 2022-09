Apuntan a Lorenzo: '¿hasta cuándo irrespetará a jóvenes en Selección?'

La Selección Colombia empezó la era Lorenzo con dos victorias por 4-1 contra Guatemala y por 3-2, con remontada incluida, contra México. Pero estuvo lejos de lograr el apoyo masivo que se esperaba.

Los resultados no ocultaron la inconformidad de los analistas principalmente por la insistencia en apostar por lo veteranos cuando fueron los jóvenes los que siempre hicieron la diferencia. Los tres goles de Sinisterra son solo un ejemplo, pero sí que Carrascal, Asprilla, Borré y Durán dejaron maravillosas sensaciones.



Uno de los críticos fue el periodista Samuel Vargas, quien en el programa 'De fútbol se habla así' cuestionó duramente al técnico nacional: ¿'Hasta cuándo va a seguir irrespetando a los jóvenes en la Selección Colombia?", se preguntó, apuntando a un primer tiempo contra México lejos de la dinámica del fútbol moderno, precisamente cuando en la cancha estuvieron los veteranos por los que apuesta el DT.





¿EL RECAMBIO LE HIZO UN GOL A LA EXPERIENCIA? 🤔



Todo el análisis de la victoria colombiana 🇨🇴 en #FutbolAsiDIRECTV por el 610/1610 y @DIRECTVGO. pic.twitter.com/OzDOd0o7Yf — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) September 28, 2022

El analista insistió en que no fueron comparables los partidos de hombres como James y Falcao con el de Sinisterra o Carrascal y lamentó que no tengan la responsabilidad de ser inicialistas cuando en la cancha han demostrado que son más solución que los mundialistas.



"No es un tema de edad, Cuadrado es jugador de élite pero su momento es diferente al de James y Falcao. El técnico debe saber a quién trae y a quién relegar. La juventud está imparable. En el caso de Borré, que ha marcado goles importantísimos contra rivales del más alto nivel, no le va a pesar ser titular en un amistoso", afirmó.

Lorenzo finalmente rotó (6 cambios). Mantuvo el cuarteto ofensivo, rotó la estructura defensiva.



Hubiera preferido una administración diferente de minutos, para paulatinamente ir empoderando al recambio.



🇲🇽 Medida mundialista. “La idea es ser protagonistas”, dijo el DT. ¡Ojalá! pic.twitter.com/92HQfVWenX — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 28, 2022

Aunque Lorenzo insiste en que el proceso de recuperación de Colombia tras la eliminación del Mundial de Catar debe partir de los Falcao, James, Cuadrado, Ospina, Barrios y otros experimentados, es un hecho que los jóvenes, que tienen el roce internacional y el momento competitivo del que carecen muchos veteranos, son el futuro. La duda es cuándo llegará eso para el equipo de Lorenzo.