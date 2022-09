¿Qué viene ahora para los jugadores de Selección? Los retos en clubes

Después de los compromisos con Selección Colombia, este miércoles retornaron a sus clubes los jugadores que convocó Néstor Lorenzo para la jornada amistosa frente a Guatemala y México. Este fin de semana habrá una agitada programación con partidos en las diferentes ligas en las que son protagonistas. Luis Díaz y Luis Sinisterra, tendrán mucha acción pues sus clubes deben ponerse al día en Premier League.



Con Álvaro Montero y Andrés Llinás, que regresaron a Colombia para estar en la final de Copa Betplay ante Junior, se inició una semana cargada de compromisos claves para los hombres de la tricolor. Repase cómo serán sus próximos retos.

Álvaro Montero y Andrés Llinás: Después de la final de ida por Copa disputada este miércoles frente al Junior, Millonarios jugará el sábado 1 de octubre (6:10 pm) frente a La Equidad y a mitad de semana (Jueves 6 de octubre, 7:30 pm) disputará el clásico bogotano.



David Ospina: El próximo compromiso del arquero colombiano con Al Nassr será el domingo 2 de octubre, 2:00 pm, ante Al-Ittihad. Ambos equipos llegan con similares números a la quinta jornada de la Liga de Arabia Saudita.



Camilo Vargas: El Atlas tendrá acción el sábado 1 de octubre, cuando reciba al Necaxa por la fecha 17 de la Liga MX.



Carlos Cuesta y Daniel Muñoz: Oostende será el próximo rival de Genk en la Liga de Bélgica. El partido será el sábado a las 11:15 pm.



Dávinson Sánchez: El próximo reto del Tottenham será frente al Arsenal en la Premier League y el defensor central tendrá que seguir peleando por encontrar un espacio en la nómina de Antonio Conte. El martes 4 de medirá al Frankfurt, de Rafael Santos Borré, por Champions League.



Jhon Lucumí y Juan Cuadrado: Ambos jugadores serán rivales el próximo domingo cuando por Serie A se midan Bolonia y Juventus. Esa misma semana, pero por Champions League, el equipo de Cuadrado tendrá competencia ante Maccabi Haifa.



Frank Fabra: Boca Juniors tuvo actividad en la noche del miércoles frente a Quilmes por la Copa de Argentina, pero por Liga volverá a tenerla el domingo 2 de octubre, cuando se enfrente a Vélez. La siguiente semana, el jueves 6, enfrentará a Gimnasia.



Yairo Moreno: El lateral/extremo izquierdo del León podrá jugar el próximo domingo, 2 de octubre, cuando su equipo afronte la última fecha de la Liga MX ante Tijuana. Su equipo es noveno en la tabla de posiciones.



Stefan Medina: El sábado 1 de octubre será el turno del Monterrey, que recibirá a las 5:05 pm al Pachuca por Liga MX.



Johan Mojica: El 1 de octubre también tendrá compromiso el lateral izquierdo del Villarreal, quien por LaLiga de España se enfrentará al Cádiz. El jueves 6, a las 2:00 pm, jugará en Conference League ante Austria Viena.



Jefferson Lerma: El Bournemouth, que tiene un duelo pendiente por programar en la Premier League, se medirá al Brentford el sábado 1 de octubre, a las 9:00 am. Hasta el siguiente fin semana volverá a tener acción, cuando reciba al Leicester.



Wilmar Barrios: Zenit de Rusia jugará este jueves por la Copa de Rusia, en la que ya podría estar disponible Barrios; el rival será Spartak Moscú. El domingo 2 de octubre, a las 8:30 am, se enfrentará al Rostov por la Liga de Rusia.



Steven Alzate: Este viernes el Standard de Lieja de Alzate jugará en Bélgica ante Seraing United. El colombiano espera empezar a sumar minutos en el equipo que recientemente fichó. Este partido será a la 1:45 pm.



James Rodríguez: Olympiacos se enfrentará a Atromitos el domingo 2 de octubre, a las 8:00 am, por la Superliga de Grecia. El '10' colombiano aguarda por seguir sumando minutos en el equipo griego, en el que debutó antes de sumarse a la Selección Colombia. El jueves 6 podría tener participación en la Europa League, cuando su equipo rivalice con FK Qarabag.



Matheus Uribe: Este viernes 30 de septiembre, a las 3:15 pm, Porto jugará ante Braga por la Liga de Portugal. El martes 4 de octubre tendrá acción, a las 2:00 pm, ante Leverkusen por la Champions League. Su siguiente partido será frente a Portimonense.



Jorge Carrascal: El volante que dejó gratas sensaciones en el inicio de la era Néstor Lorenzo en Selección Colombia, podrá jugar este mismo sábado 1 de octubre cuando el CSKA Moscú visite a FK Jimki por la Liga de Rusia. Una semana más tarde jugará ante Dinamo Moscú.



Yaser Asprilla: Watford jugará el domingo 2 de octubre, a las 6:30 am, con Stoke City por el Championship. A mitad de semana, el 5 de octubre, el reto será con Swansea.



Luis Díaz: El guajiro tendrá acción muy pronto. Este sábado, a las 9:00 am, su equipo Liverpool volverá a tener actividad en la Premier League, cuando reciba en Anfield al Brighton. Luego, a mitad de semana, su compromiso en Champions League ante Rangers. Este partido se jugará el martes 4, a las 2:00 pm. Aún tiene pendiente por programar dos partidos en la liga inglesa.



Luis Sinisterra: El Leeds jugará este domingo 2 de octubre contra Aston Villa, por la Premier League. También con dos partidos aplazados a causa de la muerte de la Reina Isabel II y todos los preparativos de su funeral, Leeds tendrá una semana entera para preparar su siguiente duelo que será el domingo 9 ante Crystal Palace.



Óscar Estupiñán: Este viernes 30 de septiembre el Hull City jugará contra Luton en la Championship de Inglaterra. A mitad de semana, el 5 de octubre, jugará frente al Wigan.



Falcao García: El que tendrá más tiempo de prepararse para su próximo reto con su club es el 'Tigre' Falcao, cuyo compromiso más cercano es el del lunes 3 de octubre por LaLiga ante Elche.



Rafael Santos Borré: Unión Berlín será el próximo rival del Frfankfurt en la Bundesliga. A mitad de semana recibirá al Tottenham, de Dávinson Sánchez, por la tercera jornada de Champions League.



Jhon Jader Durán: Chicago Fire jugará este sábado, 1 de octubre, ante Cincinnati. Su equipo es uno de los coleros en la Conferencia Este, mientras que su rival marcha quinto en la tabla. Después de ese duelo le aguarda un reto en la MLS ante New England Revolution el siguiente fin de semana.