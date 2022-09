¿Los nuevos no son ya los reemplazantes? La llama se volvió a prender

¿Los referentes en la Selección Colombia han perdido argumentos? Claro, James Rodríguez y Radamel Falcao García ya no son los mismos, evidentemente, el no jugar con sus clubes y las pocas apariciones en los últimos meses les han dejado secuelas físicas, al igual que las recurrentes lesiones que los han rodeado. James apenas buscará ganar minutos con Míchel González en el Olympiacos, siendo una carta importante para el ibérico. Falcao se gana elogios de Andoni Iraola, pero no juega.

Y es que, los veteranos han pasado a otro plano, hasta en el Rayo Vallecano, Sergio Camello le empieza a ganar a Radamel Falcao García como inicialista. Lo del samario en Selección Colombia puede ser porque lo consideran como ese líder, referente y capitán para instruir a los jóvenes y a la sangre nueva que aparece en el combinado nacional.



Luis Sinisterra, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré son presente y futuro en la Selección Colombia. Una realidad, pero algunos periodistas han mantenido que son simplemente alternativas y todavía no son realidades como sí lo fueron James Rodríguez y Radamel Falcao García. En el programa ESPN F360, comentaron sobre el liderazgo de James y que no hay nadie que lo iguale hoy por hoy en el país.



Víctor Hugo Aristizábal abrió la polémica hablando sobre Jorge Carrascal que juega en el CSKA de Moscú, manteniendo que por donde ha pasado no se ha afianzado. Pilar Velásquez cuestionó al exjugador poniendo el tema de la carencia de liderazgo actualmente de James Rodríguez, “¿de cuál liderazgo estamos hablando? Me quedo con el gesto contra Guatemala que no demuestran ser un líder. No en lo futbolístico porque alguien como él no lo vamos a encontrar. Hay alternativas como Carrascal, Yaser”.



Complementó Antonio Casale, “este país perdió a tres James que nacieron al tiempo que son Ortega, Cardona y James. Hoy deberíamos estar disfrutando de esos tres a sus 31 años los tres, y le sumo a JuanFer Quintero”. Su testimonio sirvió para poner en evidencia que jugadores del mismo corte del futbolista que pasó por el Real Madrid sí han aparecido, “estos jugadores, de que nacen, nacen. Sí espero, no sé si de Carrascal o de quien sea, pero lo que les puedo decir y quiero decir, es que todavía es muy temprano. Porque ayer jugaron bien con México, que está muy bien para decir que ya están los reemplazantes”, finalizó diciendo en repetidas ocasiones que no es así.



Finalmente, Pilar Velásquez comentó, “estos partidos sirven para ir mirando cuáles son esas alternativas. ¿No te parece?”, Antonio Casale respondió, “son alternativas, pero no realidades, es lo que quiero decir. Ojalá sean realidades”. Pilar concluyó, “así como lo estamos llevando con James en Olympiacos, que sea titular, que vuelva a recuperar su nivel para estar en Eliminatorias, así mismo lo estamos haciendo con los jóvenes”.