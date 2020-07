Pelusso destapó detalles del caso Ómar Pérez y del famoso 'hotelazo'

Ya son casi cuatro años desde la salida de Gerardo Pelusso de Santa Fe. Aunque la gloria y éxitos conseguidos lo hacen quedar para siempre en la historia del club, también será recordado por su salida del equipo en medio de unas diferencias con Ómar Pérez.

En una entrevista con Espn, al entrenador uruguayo le recordaron por aquel percance con el ídolo argentino, a quien se le acusa de generar un malestar al rededor del técnico por no darle oportunidad de jugar.

“No me hace sentir incómodo, porque es un hecho que me pasó a mí y le sueñe pasar a los entrenadores. Es más, yo creo que de todas las situaciones complicadas a las que se enfrenta un entrenador, creo que una de las más complicadas o las más complicada, es cuando 'el crack' del equipo está en el 'ocaso' de sus carrera", tal como era el caso de Omar Pérez, a quien las lesiones ya lo habían hecho pasar varias veces por el quirófano.

“El tema de Omar, yo no me quiero extender demasiado, pero se acentuó esa situación porque él se lesionó y lo operaron de meniscos. No es que estaba en su plenitud y yo no lo ponía porque no quería ponerlo. Cuando comenzamos la Suramericana, él se lesionó y después le costó muchísimo la recuperación. No aceptaba ser suplente, es la verdad, él creía que podía con todo, como siempre", dijo.

Y es que para Pelusso “los 'cracks', aparte de que son buenos para jugar, tienen un espíritu indomable y ellos piensan que pueden con todo y que siempre van a poder con todo. Y hay veces que el paso del tiempo no te permiten esa situación".

El entrenador uruguayo reconoció que cuando a personas en su cargo les sucede estas situaciones “hay 2 maneras de resolverlo. Congraciarse con el 'crack' aunque no pueda y no deba jugar. Pero llevo una buena relación y mantengo la armonía. O si veo que no está para jugar, no juega.

Yo de las 2, siempre opté por la segunda. Para mí, si hay un jugador que creo que no debe jugar, así sea el 'crack' y me pasó en varios equipos".

Ante la falta de minutos, muchos hinchas se agolparon cerca al hotel donde se hospedaban para manifestar su inconformidad con el técnico por la suplencia de Ómar Pérez y, con el pasar de los años, algunos aseguran que fue algo organizado por miembros de las barras organizadas y no algo espontáneo de la hinchada.

“Yo no sé si habré estado bien o habré estado mal. Lo que pasa es que se presenta una situación donde va la hinchada al hotel y me querían linchar. Yo en esa situación no dirijo más, qué vamos a hacer. Lo siento mucho, es más, estábamos concentrados un sábado en la tarde y al otro día jugábamos el clásico y el presidente no estaba, estaba en México, estaba volviendo. Lo llamé por teléfono y le dije: ‘Mire 'presi', lo siento, pero yo mañana no dirijo'. No puedo dirigir a un equipo en el que, no sé cuantas personas habían, pero eran miles de personas. Miles de hinchas me quieren linchar, no voy a ir al estadio a dirigir a ese equipo. No, me voy para mi casa y me fui", contó.

Finalmente, el técnico zanjó que “Él no lo hizo ni por mala persona, ni por mal tipo, lo pudimos haber manejado de otra manera, los 2. Pero se dio así, ¿qué vamos a hacer?".

Pelusso anunció hace algunas semanas el final de su carrera como entrenador, pero dentro su palmarés y la infinita historia de Santa Fe quedará el recuerdo de la Copa Suramericana de 2015 que marcó a toda una generación de hinchas cardenales.