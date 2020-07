Gottardi: el anhelo de ser DT y la ruptura de su relación con Russo

Un viejo conocido en el fútbol colombiano es el argentino Hugo Ernesto Gottardi. Con pasado como jugador de Santa Fe y como asistente técnico de Miguel Ángel Russo en Millonarios, el argentino espera dar el salto a la dirección técnica tras separarse de Russo. A sus 66 años quiere asumir un nuevo reto.

La relación Russo - Gottardi duró cerca de 30 años, pero luego de buen tiempo, y antes de llegar al Xeneize el vínculo se rompió, razón que explicó Gottardi en diálogo con Olé: “La última vez que lo vi fue en la inauguración del estadio de Estudiantes y desde ahí no charlamos más. Yo sé que Boca te consume todo el tiempo, yo no quiero molestar. No nos peleamos ni nada, eh. Fue una decisión de él cambiar el cuerpo técnico y yo la respeté. Con él éramos muy amigos, hablábamos dos o tres veces por día, quizá, pero sin el trabajo eso se va perdiendo, se corta la comunicación, es algo lógico. Era una necesidad de él cambiar el cuerpo técnico y no hay enojos ni nada. Se terminó el matrimonio y listo. Como en la vida”, precisó.

Asimismo, el argentino que fue campeón en Colombia con Millonarios, habló sobre su experiencia en el fútbol, la cual lo ha incentivado a querer estar al frente de un club, como el entrenador principal: "Yo era el ayudante de Miguel, ¿entiendes? Todo el mundo sabía eso. La única vez fue hace poco, cuando Miguel se enfermó y me tocó dirigir a Millonarios unos meses, mientras estuvo convaleciente. Salimos campeones y ahí vino un empresario que me lo propuso. Pero le dije que no. Yo era amigo de Miguel, su ayudante, ni lo pensaba. Ahora sí, porque ya ese cuerpo técnico se disolvió”.

Gottardi también habló sobre el momento que le tocó dirigir a Millonarios tras la enfermedad que padeció el entonces estratega del equipo embajador, hecho que le ha servido de motivación para querer emprender este nuevo reto: “Un poco eso y seguir en el fútbol, usar toda mi experiencia. Siempre digo que el hombre algo tiene que hacer, y más si laburaste toda la vida. No te puedes quedar de brazos cruzados. Pasas a ser parte de los muebles: ahí está la silla, ahí está la mesa, ahí está papá... No quiero eso”, afirmó.

Finalmente, el argentino se refirió a los equipos que dirigió con Russo, pues para él son sinónimo de buen fútbol y también sobre las posibilidades para comenzar a dirigir: "Los campeones por algo salen campeones. Millonarios por ejemplo era un equipo ordenado. Pasaban los laterales constantemente, iba al frente. El Vélez del 2005 también jugaba bárbaro. Y ni hablar el Boca campeón de América... Pero también en Central, con el Chelito Delgado y Figueroa arriba, se jugó muy bien al fútbol. Hubo varios.".



"Lo que surja. Primera, B Nacional, Argentino A... Quiero trabajar. Tuve una chance de Colombia, pero se frenó por la pandemia", finalizó.