Hasta siempre, Gerardo: Pelusso se retira de la dirección técnica

En diálogo con el medio ‘La Ovación’, Gerardo Pelusso anunció que no continuará su carrera como director técnico. Aunque dejará los terrenos de juego, no se desvinculará por completo del fútbol.

​

​Recordemos que el uruguayo fue campeón con Independiente Santa Fe de la Copa Sudamericana 2015 y, después de pasar por el fútbol de Catar, dirigió al Deportivo Cali (2018).

En medio de la charla, Pelusso reconoció que cuando regresaba del fútbol catarí “estaba decidido a dejar de dirigir”, pero todo cambió cuando “el presidente del Deportivo Cali vino a Montevideo y me convenció”.



​Tras su regreso al fútbol colombiano en 2018, el estratega se tomó una año sabático para meditar sobre su futuro. Aunque confesó que “cuando regresé de dirigir al Cali, venía en el avión y sabía que esa era mi última vez”.



Con la dirección técnica de lado, expresó cuál será su nuevo oficio: “Quiero dedicarme a la docencia, entregar lo que me dieron. Quiero transferir mis conocimientos”. Y concluyó “siempre digo a los compañeros que tenemos que transmitir lo que sabemos, porque si no Europa nos va a seguir sacando ventaja”.