El candidato a Dimayor que recibió elogios del presidente Duque

La puja por ser presidente de Dimayor continúa y en los próximos días se podría conocer el hombre que se encargará de dirigir al máximo ente del fútbol colombiano.

Aunque poco a poco se van sumando más candidatos, el hombre que parece tener más apoyo actualmente es Fernando Jaramillo.

Apoyado por varios clubes históricos del fútbol colombiano, él parece tener la aprobación del Gobierno Nacional, que desde que comenzó la pandemia del covid-19 se ha vuelto en parte fundamental de las decisiones que se toman en Dimayor.

Ahora, fue el presidente Iván Duque quien elogió a Jaramillo y en diálogo con 6 AM hoy por hoy, de Caracol Radio, dio su concepto de él.

“A mí me alegra ver personas como Fernando Jaramillo en una aspiración de esa naturaleza. Un hombre que ha estado en el sector privado, en el servicio público, que es buen gerente, que tiene un conocimiento de la política exterior, que es una persona que se mueve con facilidad internacionalmente, pues a mí me alegra ver hombres como él. No sé quien más esté en la baraja, pero me parecen que son nombres que son oportunidades buenas para el fútbol", dijo el presidente Duque.

Eso sí, el máximo mandatario de Colombia señaló que él no quiere entrometerse en la decisión que tomen los directivos del fútbol colombiano.

“Yo no quiero entrometerme en lo que no me corresponde. Cuando yo vi que salió el presidente de la Dimayor y que empezó esta discusión en los clubes, yo empecé a ver nombres que estaban circulando como Gustavo Lenis o Fernando Jaramillo. No sé qué decisión vayan a tomar y no me corresponde a mí insinuar", dijo.

Finalmente, el presidente Duque señaló que él, por medio del ministro Ernesto Lucena, sigue al tanto de lo que pase en la Dimayor y así poder colaborar al máximo en el regreso del fútbol colombiano para septiembre y, ojalá, en un solo espacio del territorio colombiano.