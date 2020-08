‘Yo no veo tan difícil la situación de la Dimayor’: Gabriel Sánchez

Gabriel Sánchez fue uno de los últimos candidatos en entrar a la carrera por la presidencia de la Dimayor, t ras el retiro de otros aspirantes como Gustavo Lenis, César Pastrana y César Camargo.



El dirigente, Ingeniero de profesión, bilingüe y con amplia trayectoria en gerencia de empresas, cuenta con experiencia en la Federación Colombiana de Tenis, con un paso importante por empresas públicas, entre ellas la Empresa de Energía de Bogotá y la Organización Latinoamericana de Energía OLADE, lo que, según él, respalda su aspiración.



¿Por qué es atractivo un puesto del que salieron tan mal los dos últimos presidentes?



No veo tan difícil la situación de la Dimayor. En mi experiencia he enfrentado situaciones mucho más difíciles, por ejemplo en la Empresa en Energía de Bogotá a donde llegué en medio de una crisis o en el deporte, cuando asumí la presidencia de la Federación Colombiana de Tenis, a donde llegué cuando estaba en Ley 550, de quibras, pésimamente desde lo deportivo, en medio de peleas con Cocheteux, con Colsánitas, con Fabiola Zuluaga. Y las dos empresas las saqué adelante. Creo que todos los problemas de la Dimayor son solucionables con trabajo.



¿Cuál es el gran problema que lo espera en Dimayor?



Hay dos para resolver ya mismo: el primero, el arranque de los torneos. Ahí tenemos que sentarnos con Mindeporte, con MinSalud, definir una fecha para arrancar y en qué condiciones y después hacer el esfuerzo con los clubes para hacerlo en los sitios que sean. Yo veo que la zona cafetera es la más factible para arracancar relativamente rápido. Pero dependemos totalmente del Gobierno nacional, por eso hay que sentarse primero con ellos, en eso hay que ser realistas.



¿Y su relación con el Gobierno da para ese trámite tan expedito?



Mi relación con el Gobierno es buena, tengo contactos a muy buen nivel. Es que para mí las relaciones se construyen por capacidad y por trabajo y ganas de trabajar, que es lo que yo tengo. Vengo lleno de adrenalina por trabajar con el más importante deporte, el único tema que realmente une a los colombianos. Soy muy optimista.



Hablaba usted de dos problemas inmediatos… ¿cuál es el segundo?



Resolver el contrato de TV internacional. ¿Cómo se resuelve eso? Como lo he hecho en más de 30 años de trabajo: sentándose, conversando, reestructurando el contrato si hace falta. La vida me enseñó que siempre se puede encontrar solución, para nadie es bueno un pleito sin solución. Con buena actitud se resuelve.



Y si era tan sencillo, ¿por qué no lo hizo el doctor Vélez?



No hablo del doctor Vélez, te mencioné sitios donde por fortuna pude sacar adelante problemas de este estilo. Lo hice trabajando, construyendo relaciones, sé que podemos lograr que los clubes sean unidos, yo logré eso con 26 ministros de energía de la región, con el sindicato de la empresa de energía, en el deporte.



¿Qué otras prioridades tendría desde la presidencia de Dimayor?



No veo como problema pero hay que enfrentar como debe ser el fútbol femenino. Hay unas oportunidades excelentes. El lío de fondo es de patrocinio y de inversión. ¿Dónde? La FIFA, la FCF, los clubes, la propia Dimayor, patrocinadores, históricos y potenciales y algo de lo que nadie habla que son los organismos internacionales, que tienen programas de género y son una gran fuete de recursos. Quisiera un torneo profesional estable y trabajar en serio para el desarrollo. Esto no es un sueño, está comprobado.



Otro tema que me duele es la formación, hoy un niño en el Pacífico sueña con salir adelante con el fútbol y no hay estructura para las escuelas. Si hay un deporte que potencialmente tiene que desarrollarse es el fútbol.



¿Ha encontrado apoyo entre los dirigentes para su aspiración?



Dicen que ya hay un candidato que ya ganó, pero así no es la vida ni las elecciones. Hay que trabajar duro. Uno tiene 20 votos, otro 15, otro 10 y una vez uno suma pasa los 36. Pero la verdad de la milanesa es el día de la elección. No estoy confiado pero sí trabajando duro. Soy como el caballo de carreras que salió entre los últimos pero va con todo para ganar…