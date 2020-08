‘Aquí no hay G8 ni G12 sino 36 clubes’: Luis Fernando Jaramillo

Luis Fernando Jaramillo es el nombre que más fuerte y claro se escucha en las horas previas a la asamblea que debería decidir el nombre del nuevo presidente de Dimayor.

Con amplia trayectoria en Bavaria, con pasado en Millonarios y el apoyo de varios de los equipos más influyentes de la Liga, se perfila como favorito, un rol que él, sin embargo, no quiere anteponer a una carrera que debe ser equitativa y sobre la base de la unión.



¿Cuál es el principal problema que usted identifica en el fútbol?



Mirar cómo financiar los equipos y cómo traer más recursos al fútbol, es la dificultad más grande hoy por hoy, tenemos que resolverlo entre todos. Dentro de todo el contexto que se ha hecho a nivel mundial es cómo traer recursos, para volver a jugar y que, en el futuro con nuestra nueva realidad, podamos recoger recursos en diferentes fuentes.



¿Cómo encontrar esos recursos?



Creo que hay que meterle más al tema del mercadeo de la Dimayor y la Liga misma, ahí puede haber muchos recursos. En este momento tas líneas de financiación créditos blandos con buenas tasas y que se recorten de recursos futuros ya causado como garantía, como los derechos de televisión.



¿No pasaría en ese caso lo que ya pasó con la expectativa del dinero por la TV Internacional?



No, ese es otro tema, yo hablo de buscar nuevos recursos. Sobre ese tema, si llego, lo tengo que revisar, mirar el contrato, ver cómo retornar esos derechos a la Dimayor y renegociarlo con alguien más, no quiero causar falsas expectativas pero seguro hay muchos interesados en el mercado internacional.



En el caso de ese contrato no hubo información suficiente de cara a los presidentes, ¿como manejarlo?



Mi mensaje es de unión, aquí no hay G8 ni G12 sino 36 clubes con intereses particulares pero con un gran interés común que es tener una Liga sólida, apetecida internacionalmente, todos tienen el mismo interés, los históricos y los más nuevos. Hay que trabajar para hacer la liga con transparencia, de cara a ellos (los directivos), son los que hacen los sacrificios para tener equipos en forma, no es una inversión menor, no es solo participar sino mantenerse y hay que darles claridad. Hay muchos mecanismos de gobierno corporativo que pueden usarse.



¿Cómo se fortalece su candidatura, quién lo acerca?



Varios equipos, entre ellos Millonarios, Santa Fe, ellos creen que un nombre como el mío puede aglutinar unir; además de otros equipos grandes como Nacional, América, Cali…



¿Solo los equipos grandes?



No limita, es importante que aquí hay 36 equipos, entender la necesidad de cada uno y ser un intelocutor válido y que se sientan representados, si llego a quedar.



El reinicio de la Liga en una sola región, ¿le suena?



Hay que trabajar con el Gobierno y llegar a un acuerdo sobre lo que sea mejor. Y también tenemos que ver qué pasa con la pandemia, vienen dos semanas muy difíciles y esperemos que las cosas cambien y sean más predecibles. Una vez vez tengamos eso hay que sentarse con ellos y que el fútbol vuelva con toda la seguridad, que haga lógica y no pongamos en riesgo lo que se ha avanzado en esta pandemia.



¿Y su relación con el Gobierno es buena?



Sí, tenemos una relación fluida con el Gobierno pero no por eso se debe tomar la decisión, es muy importante, pero esa relación tiene que ser de cooperación.



¿Qué hay que hacer para tener una Liga femenina seria?



Ya hay un compromiso claro de 16 equipos, es un primer paso pero hay que tomar la Liga femenina como algo importante, con calidad deportiva, no por moda, llenar la caja y decir que somos incluyentes y diversos, hay que tomarlo en serio, buscar los recursos para que sea digna. Nuevamente viene el tema de mercadeo, hay compañías dedicadas al tema de mujer, ser sponsor puede ser muy atractivo. Se ha buscado pero hay que trabajar más ahí.



¿Por qué es atractivo un cargo en el que los dos antecesores han salido en medio tormentas?



Los cargos los hacen las personas, el liderazgo. Todo el mundo habla del ambiente del fútbol pero hay un potencial para ser corporativo, son 36 clubes, con líderes muy importantes, gente muy pensante, empresarios, grandes profesionales. Si esos 36 como individuos se juntan y empujan al mismo lado y ponen su experiencia en pro del fútbol podemos seguir adelante, sino vamos a ser quitar un presidente para poner y otro y ahí da lo mismo todo.