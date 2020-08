Las propuestas de José Castaño para ocupar el trono de la Dimayor

No se siente menos que nadie, ni siquiera ha hablado con los presidentes de los clubes, pero cree que su trayectoria en el fútbol y tanto su formación académica como experiencia en la empresa privada, lo ponen a la altura de los demás candidatos a la presidencia de la Dimayor.



La fe del vallecaucano José Castaño sigue intacta y tampoco se amilana al escuchar que Luis Fernando Jaramillo, actual vicepresidente de asuntos corporativos y legales de Bavaria, una de las empresas patrocinadoras de la Selección Colombia. Al contrario, va de frente en su intención y espera conseguir los votos necesarios el próximo jueves 6 de agosto para ocupar el trono que dejó vacante Jorge Enrique Vélez, aunque admite que será un obrero más para trabajar en procura de la unión del fútbol colombiano.

Aclara nuevamente que hasta 2018 fue agente de jugadores, entre quienes estuvieron: Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Jorge Bermúdez, Hamilton Ricard, Ever ‘Chaca’ Palacios, Herman ‘Carepa’ Gaviria (q.e.p.d.), Mauricio ‘Mao’ Molina y Luis Tejada, en una labor que duró 30 años y le sirvió para hacer muchos contactos dentro y fuera del país, que, cree, hoy pueden ser fundamentales si logra el objetivo de acceder al cargo. Agrega que es clave trabajar de la mano con el Gobierno nacional.



En entrevista con FUTBOLRED, este ingeniero mecánico de la Universidad del Valle, con máster en Mercadeo y Administración, que maneja bien el inglés y ahora está dedicado a negocios internacionales, resaltó: “Desde 2018 ya no estoy como representante o agente de jugadores, desde ese tiempo no represento a ninguno y no tengo impedimento”.



¿Qué lo llevó a esta aspiración? “Tengo 30 años en el fútbol como agente de jugadores y en ese tiempo he tenido oportunidad de conocer al futbolista, al técnico, al directivo al presidente, empresarios, las empresas de publicidad, tanto en Colombia como en el exterior, y tengo también información académica como ingeniero, magister en Administración y haber trabajado en la empresa privada, lo que me dio la oportunidad de presentar mi nombre, porque creo que sería algo muy agradable para mi carrera, primero como agente y luego como directivo. Básicamente esa es la razón”.



¿En qué empresas ha laborado como ejecutivo? “Trabajé recién egresado en Smurfit Cartón de Colombia y en Carvajal S.A. Últimamente me dedico a negocios internacionales, soy representante de una compañía y me dedico a suministrar negocios con Brasil, China y Emiratos Árabes. Si mi nombre no gusta, está bien, pero para el fútbol es mostrar que no solo he sido agente, sino que también soy ingeniero y aparte de haber estado en esas empresas los negocios internacionales”.



¿Qué propuestas les ha hecho a los presidentes de los clubes para llegar al cargo? “No he tenido oportunidad de hablar con ningún presidente de club, pero básicamente tendría unos puntos: Primero, buscar la unión del fútbol colombiano, no represento a ningún club, simplemente quiero que haya unión entre los 36 clubes, segundo; me gustaría obtener recursos económicos para la Liga, haciendo mercadeo a nivel nacional y en la busca de contactos a nivel internacional, que creo tenerlos, y lo podía manejar. Tercero, me parece que es importante promover la imagen de la Dimayor a nivel internacional, porque es fundamental que la conozcan, que conozcan cuáles son sus clubes, sus jugadores. Otro punto que me parece importante es fortalecer el fútbol femenino, estuvimos cerca de un Mundial, pero no teníamos una organización adecuada, busquémosla otra vez, pero tengamos una Liga bien creada. Y obviamente, trabajar siempre coordinadamente con el Gobierno nacional. Esos son unos puntos generales que ya en detalle los podría explicar a los presidentes de los clubes”.

¿Qué haría para lograr la unión en una entidad tan fracturada? “Creo que es uy importante tener una gran calidad humana para llegarle a la gente. Conozco algunos directivos actuales, algunos propietarios de clubes, y creo que es la calidad humana la que puede lograr que eso se una, que todos estemos juntos, alrededor del balón”.



¿Cómo enfrentaría ese lío de los derechos de transmisión internacional? “Esa sería una de mis misiones, conseguir recursos para el fútbol colombiano a través de la venta de derechos de televisión internacional”.



Lo que se sabe que ese contrato de los derechos de televisión internacional con Prudent tiene sus puntos álgidos. ¿Qué sería lo primero que usted haría si es elegido presidente de la Dimayor? “Creo que eso es para responderlo después cuando se decida el nombramiento, primero se deben tratar con los electores, que son los clubes, y cuando haya la escogencia”.



¿Ha podido hablar con los presidentes de los clubes vallecaucanos para que ese sea el punto de partida? “No he tenido la oportunidad, me gustaría, pero obviamente lo que quiero es tener una imagen a nivel nacional, ser amigo del señor del señor del Huila, del señor del Quindío o de Hernando Ángel, o del señor del Junior, Antonio Char, que soy amigo de él, o con Juan David Pérez, de Nacional, o con el señor de Rionegro. Con todos puedo ser amigos”.



¿Siente que el favoritismo lo tiene Luis Fernando Jaramillo por ser el vicepresidente de Bavaria, empresa patrocinadora de la Selección Colombia? “No, no conozco al doctor Jaramillo, no tengo el placer, pero creo que es un muy buen candidato”.



¿Qué piensa del eventual regreso de la Liga a finales de agosto, si le gusta la idea de jugar en una sola sede? Hay que actuar en coordinación con el Gobierno nacional, y hoy recomendaron jugar en el viejo Caldas, habría que hablar con los clubes. El Eje Cafetero no tiene mucho covid-19 y hay tres sedes muy cercanas. No sé qué pensarían los clubes que tienen sede más lejos como Junior o Bucaramanga.



¿Cómo va a convencer a los presidentes de los clubes y en tres días llegar con opciones a la asamblea electiva? “El fútbol se mueve mucho, de pronto cuelgo con ustedes y empiezan a llamar…



¿Le haría alguna modificación al contrato con WIN Sports? “Esos detalles son más para un presidente nombrado y no un candidato como lo soy ahora. Hay que ser respetuoso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces