Todo sobre el regreso de Jackson: intermediario, otras ofertas y más

Avanzan las horas y Jackson Martínez estaría avanzando la negociación con el Deportivo Independiente Medellín para un regreso que aclaman los hinchas ‘poderosos’. Una vez finalizada la temporada en Portugal se activaron las tratativas para que el chocoano regrese al fútbol colombiano 10 años después.



“El sábado (1° de agosto) tuvimos una conversación con Jackson (Martínez) y Raúl (Giraldo). No puedo adelantar nada, esperamos que volvamos a tener otra conversación esta semana para ir definiendo. Si ellos están interesados y tienen todo definido para el cupo, debían haber registrado al jugador el pasado viernes. Aunque tengo entendido que el 18 de agosto se vuelve a abrir el libro de pases para jugadores con o sin contrato y tendrían otra oportunidad para registrarlo”, destacó el representante de jugadores Gustavo Gallo en diálogo con el programa ‘Buenos días Deporte’ de Múnera Eastman Radio.

Gallo, quien es el intermediario entre el club antioqueño y el jugador dijo que el delantero tiene el deseo de volver a vestirse de rojo. Además, cree que puede aportarle al ataque del equipo, que desde la partida de Germán Cano ha estado a la deriva. “Él tiene ganas de continuar, quedó enamorado del Medellín y espera que la hinchada lo entienda y lo acompañe porque vendría a darle una mano al equipo”.

Sin embargo, el DIM no es el único equipo que estaría en negociaciones para hacerse los servicios del atacante. Hace unos días, hubo un interés del Stuttgart de Alemania, pero al final no llegó a concretarse. “Jackson no les cierra las puertas a otros clubes, pero en estos momentos está interesado para ir al Medellín. Hubo una opción con el Stuttgart de Alemania, pero al final tenían el interés de contratar un jugador para la reventa. Jackson tiene 33 años, se cuida demasiado y creo que, con la lesión, podría estar para dos o tres años más de competencia. Cuando está en la cancha, se entrega al cien por ciento”.

Aunque no detalló las condiciones de la negociación ni el avance de las mismas, Gallo es positivo en que puedan llegar a un final feliz tanto para el jugador como para el equipo “Él (Jackson) es muy serio y cuando le interesa ir a un club, hace todo el esfuerzo para ir. Hemos venido conversando y hay una opción para que juegue con el Medellín, esperamos que esta semana se pueda adelantar algo”.

Sobre los cuidados particulares que debe tener Jackson con su tobillo, Gustavo explicó que “tiene unos entrenamientos especiales, son tres días a la semana para mantener en buena condición su tobillo. En los partidos trata de terminarlos completamente, ahora no está pensando en retirarse, fue una de las figuras en Portugal en la última temporada, hizo nueve goles y él piensa que puede aportar en el fútbol”.



Finalmente aclaró que no es el representante del jugador, pero sirvió como ‘puente’ entre el ex Porto con Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM. “Yo hice el contacto, pero el representante directo no soy yo. Hice el puente entre Medellín y Jackson, él quiere y desea estar en el club, cree que le puede aportar un par de años más de fútbol, no creo que haya trabas. Ahora Jackson está hablando directamente con Raúl (Giraldo)”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8