Así será la esperada Liga Femenina: El sistema que aprobó Dimayor

Dimayor confirmó que la Liga Femenina 2020 tiene hasta el momento 16 equipos "con la intención" de participar y estableció incluso el sistema de juego, que fue aprobado por mayoría.

La entidad explicó que se trabaja en la propuesta de un calendario, que debe cumplir las mismas fases del protocolo de bioseguridad que se aplica para los equipos masculinos.



"Además, se solicitará por intermedio de la Federación Colombiana de Fútbol, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Deporte, la habilitación en el plantel de jugadoras menores de edad, teniendo en cuenta la importancia de seguir potencializando el talento nacional y la gran cantidad de deportistas menores de 18 años, que hacen parte de las nóminas de los clubes". De esta manera se despejó el rumor según el cual solo habría contratos formales para mayores de edad.



El sistema de juego inicialmente aprobado es el siguiente:



FASE I



• 4 grupos – 4 Clubes

• 6 fechas

• Partidos ida y vuelta

• Avanzan los dos primeros de cada grupo



FASE II (Cuartos de Final)



• 4 llaves

• 2 fechas

• Partidos ida y vuelta



FASE III (Semifinales)



• Semifinal 1: Ganador Llave 1 vs Ganador Llave 4

• Semifinal 2: Ganador Llave 2 vs Ganador Llave 3

• Partidos de ida y vuelta

• 2 fechas



FASE IV (Final)



• Ganador S1 vs Ganador S2

• Partidos de ida – vuelta