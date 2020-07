Se fue de Millonarios: 'No tuve las oportunidades que quería'

Millonarios ya dio a conocer la lista de jugadores que no continuarán en el equipo para el segundo semestre luego de que cumplieran su contrato. Uno de ellos es Óscar Barreto, quien llegó a la institución en 2016 y en 2017 fue comprado por el club firmando un contrato por tres años.



En diálogo con ‘El Alargue’ de ‘Caracol Radio’, el jugador bogotano admitió que quería continuar en el equipo, pero que no se logró por diferentes razones.



“Tristemente salgo del equipo. Yo quería seguir y como lo dije siempre: Millonarios es el club en el que siempre quise jugar. Lastimosamente no se llega a un acuerdo y nada que hacer. Le di las gracias al presidente por la oportunidad. Tal vez no sea el cierre total de una era con Millonarios, pero puede ser una oportunidad para retomar el mejor nivel y luego volver. En Millonarios me sentí muy bien, aunque lastimosamente no tuve las oportunidades que quería. Jugué partidos importantes en Suramericana, Libertadores. Logré hacer buenos compañeros en el equipo, en las oficinas, utilería, todos muy bien conmigo. Me voy feliz con la gente que dejó allí”, expresó.

El atacante hizo un balance de su paso por los entrenadores con los que estuvo en el azul desde el 2016, teniendo en cuenta que se fue un año a Portugal para jugar con Rio Ave.



“Uno de mis mejores momentos fue con el profeo Cocca. Aunque estuvo poco me dio más oportunidad. Con el profe Russo tuvimos una buena relación luego de que ellos fueron campeones. El profe Pinto me dijo cuando se fue que debió darme más minutos. Hubo momentos buenos y malos, pero todo es un complemento y me voy más feliz que triste”, expresó.

Sin embargo, sobre Alberto Gamero, el actual técnico señaló que le faltaron más minutos para mostrarse en este 2020.



“Yo siento que he estado en buen nivel físico y futbolístico. La única oportunidad que me dio Gamero fue en la final de la Copa Fox contra América. Hice un buen partido, pero son decisiones técnicas y él es quien toma decisiones de quien juega y quién no. Siempre demostré que merecía una oportunidad y él no me la da”, dijo el bogotano.

Ahora, el jugador ahora tiene todos sus derechos y puede elegir su destino si llega una oferta que cumpla con sus expectativas.



“Mi representante Gianluca di Franco tiene varias opciones. Lastimosamente por el tema de la pandemia está quieto en todo lado. En Europa me fue bien y tengo las puertas abiertas, aunque el tema de los aeropuertos dificulta el tema. Si hay un equipo en Colombia en la que ambas partes quedemos felices, por mí no hay problema. Se pueden mirar todas las opciones”, sentenció.



Así, Barreto es uno de los jugadores que están libres en el fútbol colombiano y busca un nuevo desafío ya sea dentro o fuera del territorio nacional.