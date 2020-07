La perla colombiana que busca el Sevilla: se habla de él en Europa

El mercado de fichajes ya empezó a andar en Europa. Ya se han hecho las primeras contrataciones y seguramente vendrán más noticias y bombazos de jugadores que cambiarán de club para la próxima temporada. Y claro, alguno que otro colombiano ya empieza a sonar fuerte en los rumores del mercado.



Es el caso de uno de los cafeteros más prometedores para el fútbol europeo, por el que ya ofertó un club de Francia, pero rechazaron la propuesta. Es por eso que ahora el Sevilla, de España, ha puesto sus ojos en el joven defensor central.



Se trata de Jhon Janer Lucumí, jugador de 22 años y con experiencia en la Selección Colombia; el vallecaucano ya lleva dos temporadas en el Genk, de Bélgica, y supera los 50 partidos en el Viejo Continente.



Rennes presentó una oferta de 10 millones de euros al club belga y les respondieron que no, muchas gracias. A Lucumí lo valoran por una cantidad superior y ahora el Sevilla quiere intervenir, según la versión de ‘Estadio Deportivo’.



El Genk no escucharía más propuestas si no empieza como mínimo en 20 millones de euros. Es así que el medio español hasta sugiere a Lucumí, que si quiere llegar a uno de los equipos más reconocidos de España y de Europa, como el elenco sevillista, empiece a presionar su salida para que las negociaciones sean más fáciles.