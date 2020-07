‘Millonarios fue muy importante en mi proceso, me gustaría volver’

En diálogo con Caracol Radio. Jorge Carrascal habló sobre su pasado en Millonarios, la actualidad que lo atañe a River Plate y sus preferencias en cuanto al fútbol europeo.



Recordemos que el joven cartagenero cuenta además con varios procesos en selecciones juveniles de Colombia y su más reciente participación con el equipo nacional se dio en el Preolímpico Sub-23.

Respecto a sus inicios con el conjunto embajador, Carrascal aseguró que “Millonarios fue muy importante ne mi proceso porque me ayudaron a crecer como futbolista y persona”. Recordemos que debutó bajo las órdenes de Ricardo Lunari con apenas 16 años.

En este sentido afirmó querer “volver a utilizar los colores del club” y manifestó su agradecimiento a “Neis Nieto, que ya no está en el equipo, y el profe Lunari que me dio su apoyo”. Eso sí, aclaró que su deseo sigue siendo “retirarme en el equipo de mis amores, Real Cartagena”,

​En cuanto a su presente en River, “he visto muchos rumores, pero no he recibido noticias de mi representante”. Esto debido al interés que han mostrado equipos como Juventus, Fiorentina, Ajax y Besiktas. Por lo pronto desea “continuar por lo menos dos o tres años”.

​“River Plate es el mejor equipo de Sudamérica y hay grandes jugadores. Poco a poco voy trabajando, mejorando, para ganar la confianza del entrenador”. Precisamente sobre Marcelo Gallardo dijo que “me ha ayudado a evolucionar mucho y le tengo mucho cariño”.

​Por último, señaló que le gustaría en un futuro jugar en la liga española y se declaró aficionado del FC Barcelona.