Barcelona no tiene paz: recayó figura y mensaje que siembra dudas

Las malas noticias para el Barcelona no paran de llegar. Al ya conocido malestar de Lionel Messi con el club, se le suma ahora la recaída del defensor central Samuel Umtiti.



Por si fuera poco, el jugador, que justamente no ha tenido mucha participación desde la llegada de Lenglet, publicó horas después una imagen con un mensaje que despertó ciertas dudas respecto a su “felicidad” en España.

Según informó la prensa española, el francés no estará disponible para Quique Setién en el partido entre los blaugranas y Villarreal del próximo domingo. Todo debido a una molestia física en su rodilla izquierda, que le obligará a seguir un tratamiento especial.

​El problema está en que dicha dolencia derivó de una serie de lesiones que el jugador ha tenido en su rodilla desde el 2018. Aunque desde el departamento médico se le aconsejó operarse, hasta el momento Umtiti no ha permitido alguna intervención.

Horas después del anuncio, el campeón del mundo publicó en sus redes sociales una imagen que tenía un mensaje curioso, teniendo en cuenta que pasó de ser un indiscutido del equipo a ser uno más.

​“Me gustaría poder volver al pasado, no para cambiar cosas, pero si para revivir la época en la que era feliz y no lo sabía”, decía la historia que subió en Instagram.