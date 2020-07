¿Banguero tiene líos en Tolima y lo quiere Millonarios o Nacional?

Deportes Tolima es uno de los equipos que tomó la iniciativa y se realizó los exámenes médicos correspondientes a jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo, arrojando todos resultados negativos.

Sin embargo, dentro del marco de la pandemia se ha generado una molestia entre los directivos del equipo y el capitán Danovis Banguero. El futbolista es uno de los experimentados del equipo y según dio a conocer acolfutpro en ‘El Combo Deportivo' de Caracol Radio Ibagué.

“Le hemos ayudado a redactar su comunicación al club, solicitando el restablecimiento de las condiciones contractuales en las que está vigente, con el tema de salarios, auxilios y arriendos. Banguero lo que está haciendo es advirtiendo al club y si no se da eso, puede terminar contrato con justa causa", dijo Carlos González Puche, directivo de esa asociación.

Y es Banguero es uno de los jugadores que tuvo mercado recientemente. En su momento, Nacional y Millonarios manifestaron su intención de quedarse con el jugador, sin embargo, la negativa rotunda de Gabriel Camargo imposibilitó cualquier negociación.

Ahora, con la posibilidad de que el jugador quede libre, a Alberto Gamero le preguntaron por la posibilidad de llevarlo a Millonarios y él lo negó rotundamente.

“Sin desconocer que es un muy buen jugador, pero nosotros tenemos que ser sinceros: Yo en este momento tengo dos jugadores ahí que me parecen están acoplados, con el equipo hace dos o tres años, como lo son Felipe Banguero y Ómar Bertel", dijo en Pasión Albiazul.

A Juan David Pérez, presidente de Nacional, también le hicieron el mismo cuestionamiento y el directivo también negó cualquier posibilidad de llevarse al lateral izquierdo por ahora.

“Hoy no hay ningún interés por Danovis Banguero, lo que no significa que más adelante no pueda haberlo, ya le manifesté a Gabriel Camargo que será el primero en saber apenas podamos acércanos al jugador", dijo en Planeta Fútbol.