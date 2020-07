‘Tenemos el deseo y las ganas para volver a competir‘: Estéfano Arango

Con varios meses sin que ruede la pelota en Colombia, Atlético Nacional junto a los equipos profesionales trabajan de manera virtual, esperando el retorno a los entrenamientos. Estéfano Arango confía en que pronto puedan comenzar a practicar en la sede y agradece la buena labor de los dirigentes verdolagas, quienes ya estarían listos para el retorno a las canchas.



“Me genera mucha emoción que nuestra sede deportiva está lista para el regreso a los trabajos, ahora esperamos que nos den una fecha para comenzar a entrenar”, indicó Arango.

Sobre la competencia, “me imagino un pronto regreso, ojalá sea entre agosto y septiembre. El tema del público será difícil. Ver los estadios vacíos es algo que no me motiva mucho, pero lo importante es cuidarnos, tenemos el deseo y las ganas para volver a competir”, precisó.

En cuanto a cómo invierte su tiempo en aislamiento, Estéfano comentó que “este tiempo me ha servido para compartir con mi hijo, era algo que no podía hacerlo por los viajes y los partidos. En estos momentos he aprovechado estar con él”.

Cuando regrese la competencia, serán los partidos sin público. Para Arango, “la parte más difícil va a ser no poder contar con la hinchada, su aliento es clave para cada partido”. Comparando con el fútbol europeo, “para nosotros conocer que en otros países volvieron a competir, es algo que nos motiva que acá podemos hacer lo mismo”, señaló.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8