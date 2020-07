Médico del DIM explicó cronograma de trabajo para los entrenamientos

Poco a poco se van viendo esquemas de trabajos para que los equipos del fútbol colombiano retornen a los entrenamientos presenciales. Atlético Nacional, Deportivo Cali y Deportes Tolima realizaron pruebas médicas, mientras que Independiente Medellín elaboró un cronograma de trabajo, con el fin de llegar de la mejor manera a la competencia y preservar los cuidados de su plantel profesional.



“El día martes (30 de junio) recibimos una circular de Dimayor, donde nos daban las fechas específicas para organizar el proceso de pruebas y el alistamiento para todos los protocolos de cara a los ejercicios individuales y grupales, el miércoles (1° de julio), todos los médicos del fútbol colombiano tuvimos una reunión con el gerente de la Dimayor, el señor Vladimir Cantor y el señor Santiago Campuzano que es el coordinador de competencias de la Dimayor y el médico Gustavo Pineda de la Federación Colombiana de fútbol, para aclarar dudas respecto al protocolo. El jueves (2 de julio) hicimos una reunión institucional para la puesta a punto, realizando un cronograma para comenzar a entrenar en las fechas estipuladas. Las pruebas las haremos el viernes 10 de julio con el laboratorio de la Clínica Las Américas”, indicó el médico del equipo rojo, Édgar Méndez.

En cuanto a ese cronograma de trabajo, el galeno explicó que “el próximo lunes (6 de julio) tendremos una prueba piloto con el cuerpo técnico y personal de apoyo, para que sepamos cómo se van a manejar los aspectos de los entrenamientos individuales, el jueves (9 de julio) haremos una capacitación con los jugadores de manera virtual donde les comentaremos cómo se harán las pruebas médicas a realizarse el viernes 10 de julio. Además, les mostraremos un video donde se explicará los lineamientos para que ellos puedan ir a la sede deportiva, cuando comencemos los entrenamientos individuales. El viernes se hacen las pruebas. El lunes 13 y martes 14 de julio se va a hacer la socialización de las pruebas con los resultados correspondientes y mandar los requisitos para tener el aval para comenzar los entrenamientos. El miércoles 15 de julio haremos las evaluaciones médicas que hay que llenar, la autorización y el consentimiento firmado para comenzar los entrenamientos y el jueves 16 de julio comenzaremos el primer microciclo de trabajo que irá hasta el domingo 19. Separados en grupos que no pueden pasar de 10 jugadores cada uno, de acuerdo al protocolo de bioseguridad”.

Además, “los entrenamientos comenzarán de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cada grupo tendrá entre una hora, hora y cuarto de entrenamiento y los grupos estarán espaciados entre dos horas cada uno. Los grupos tendrán ingreso de 45 minutos. Siete personas estarán en el cuerpo técnico: el director técnico, el asistente técnico, el preparador de arqueros, kinesiólogo, médico y utilero. Serán solo 40 pruebas, según el listado de Dimayor para el inicio de los entrenamientos individuales”, detalló.



Continuando con las pruebas que van a realizar, Méndez comentó que “las pruebas iniciales nos permite hacer un cerco epidemiológico en el caso de algún contagiado. Creo que cuando haya entrenamientos, sería algo preocupante, pero por protocolo, solamente pueden trabajar máximo diez personas, con lo que el cerco es más controlado y seguro para todos”.

A diferencia de clubes como Nacional o Tolima, quienes ya efectuaron pruebas, Medellín no quiso seguir la misma medida. “Nosotros esperamos la comunicación de la Dimayor para realizar las pruebas y organizar el cronograma de trabajo. Estas pruebas tienen un tiempo de vencimiento y por eso quisimos estar a la par de los lineamientos tanto de Dimayor, como el del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud”.



Este cronograma subió el ánimo al plantel, Méndez resaltó que “los jugadores están muy animados con el inicio de los entrenamientos, hemos hablado del cronograma con ellos para comenzar los trabajos el 16 de julio. La tasa de contagios ha venido aumentando, de acuerdo a la estrategia del Gobierno Nacional, era normal que en este momento se de este aumento de casos, porque los sectores económicos se han venido reactivando y ahora se hacen más pruebas, por ende, se da un mayor número de contagios. Los primeros dos meses de cuarentena fueron importantes para fortalecer nuestro sistema de salud. Nuestra tasa de contagios es alta, pero la de mortalidad no, algo que ocurrió diferente a Europa. Es fundamental seguir con los cuidados básicos como el lavado de manos, uso del tapabocas y el distanciamiento social”.

Sin embargo, los cuidados en Medellín han estado desde antes que comenzara el aislamiento social obligatorio. “No hemos tenido síntomas en jugadores o en sus familias, nos falta hacer las pruebas para confirmar algún caso, debido a que gran parte de la población que se contagia es asintomática. He estado al tanto de sus vidas y la de sus familias, tenemos un formato que tienen que llenar de manera obligatoria, que vienen realizando desde hace más de dos meses. Hay detalles como no dormir o algo por el estilo, pero de covid-19 no hemos tenido nada”, indicó.



Para los entrenamientos individuales, 27 jugadores estarán habilitados según el protocolo. Sobre los demás miembros del plantel que no alcancen a estar en esta lista, el médico Méndez respondió que “los 27 jugadores que van a estar dentro del protocolo, van a cumplir con las medidas del Ministerio de Salud. Los jugadores con contrato y que no estén en los 27, deberán seguir los entrenamientos de manera virtual. Los reemplazos sólo se van a dar en caso de una lesión grave o fractura”.

Uno de los que estaría en esa lista es Yulián Gómez, quien viene recuperándose a buen paso de su lesión en su pie derecho. “Yulián (Gómez) está cumpliendo tres meses y dos semanas de su procedimiento quirúrgico, ya realiza ejercicios de impacto entre moderado y alto. Somos optimistas que el día que empecemos los trabajos en campo, el podrá trabajar con nuestro kinesiólogo Juan Guillermo Medina, para que pueda cumplir la segunda fase de recuperación, esperamos tenerlo en el lapso de cinco a seis meses para que vuelva a la competencia”.



Algo que destacó el médico Méndez de estos momentos, es el buen colegaje con los galenos del campeonato, en especial con los de los cinco equipos profesionales de Antioquia. “Estamos haciendo reuniones con los médicos en la plataforma ‘Zoom’, principalmente aclarando ideas referentes al protocolo. Lo más difíciles es entender las pruebas, cómo son, a cuánta gente vamos a hacer, quiénes pueden estar o no, los formatos a llenar. En Antioquia, hemos tenido relación continua con el médico de Nacional, el médico de Águilas, de Envigado y la médica de Leones. Tenemos la ventaja que todos somos de la misma facultad, en este caso en la Universidad de Antioquia. Hemos sido compañeros y algunos profesores que les hemos dado clase, el objetivo en estos momentos es trabajar unidos contra esta pandemia”.

Finalmente, el médico Méndez comparó el desempeño de Europa desde los primeros entrenamientos hasta la competencia y espera que puedan tener una o dos semanas más de práctica grupal. “Viendo el ejemplo de Europa, tuvieron seis semanas como nosotros las tendremos. Lo que nos preocupa es el trabajo grupal, hicimos la sugerencia para usar una o dos semanas más de manera grupal para adecuarnos más para el entrenamiento normal. Ese tema está con un interrogante, porque la cuarta fase depende de lo que pase con el Ministerio de Salud, la curva de contagio del país y nuestros equipos. Es importante hacer ejercicios de fuerza para disminuir la incidencia de lesiones que ha tenido en Europa donde las dos primeras semanas de competencias tuvieron muchas lesiones, que en las últimas fechas no ocurrió”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8