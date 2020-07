Medellín con ley seca los fines de semana, hasta el fin de la pandemia

“Todos los fines de semana, hasta el fin de la pandemia, habrá ley seca”, con esta frase, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero anunció las nuevas restricciones que deberán acatar los ciudadanos de Medellín. El incremento en el número de contagios por covid-19 y la indisciplina de los ciudadanos, fueron razones para que el alcalde Quintero sustentó para tomar esta decisión.



Además, durante los próximos puentes festivos, habrá toque de queda en toda la ciudad, aunque no aclaró cómo serán los horarios de esta medida. “Esto lo determinamos para que algunos no sigan creyendo que esto es una fiesta y se pueden seguir yendo de paseo. Esto irá hasta que pase lo más difícil, que, creemos, sería entre y julio y agosto”, precisó.



El último fin de semana, la Policía Metropolitana tuvo que intervenir en 1.877 fiestas realizadas en toda la ciudad. Por esto, la primera de las medidas es la prohibición de la venta y consumo de licor durante los fines de semana. El alcalde se basó en informes epidemiológicos, donde una sola persona que tenga el virus, puede contagiar hasta 30 personas adicionales, con lo cual es necesario que la gente realice el aislamiento preventivo.



“Es importante que confíen en la Alcaldía cuando vamos a hacer las pruebas, hay que renunciar a estos mitos que hay una conspiración. Necesitamos que se dejen hacer las pruebas para poder hacer los cercos epidemiológicos”, detalló.



Además, para el alcalde, el desconocimiento de los síntomas de algunas personas, permitió que dejaran avanzar el virus, complicando su salud. “Todas las personas que llegaron a las UCI (Unidad de cuidados intensivos) no se cuidaron lo suficiente, no usaron tapabocas, la mayoría no reconocieron los síntomas, tampoco llamaron al 123, algunos dejaron avanzar la enfermedad, pensaron que era una tos y por eso no accedieron pronto a los servicios de salud”, remarcó.



Medellín tiene una ocupación cercana al 13 por ciento de las UCI, con lo cual, el alcalde cree que las semanas que siguen serán complicadas y la curva de contagio seguirá en aumento.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8