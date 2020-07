‘Estoy encantado de volver a jugar en Medellín‘: Juan Camilo Saíz

Tras varias salidas en el Deportivo Independiente Medellín, Juan Camilo Saíz es uno de los jugadores que recupera el conjunto poderoso de cara al reinicio del campeonato colombiano, la Copa Colombia y la Copa Libertadores. Tras su paso por Cerro Porteño de Paraguay, el tolimense se encuentra feliz de volver a la ciudad y al equipo que considera su casa.



“Muy contento de volver a Medellín y a la ciudad, estoy tranquilo con mi familia, trabajando desde casa para no perder el ritmo. Mañana (viernes 3 de julio) cumplo los 14 días de cuarentena y me encuentro muy bien de salud”, indicó Juan Camilo en diálogo con ‘Múnera Eastman Radio’.



Sobre cómo se encuentra físicamente, el zaguero precisó que “Cerro Porteño se comunicó con Medellín mediante una carta donde certificaba que estaba en perfectas condiciones. Tuve contacto con el médico (Edgar) Méndez, me hizo los exámenes y me encuentro muy bien”.



En cuanto a algún acercamiento con Aldo Bobadilla, Saíz expresó que “Con Aldo (Bobadilla) hablé en el vuelo de regreso de Paraguay, pero temas extradeportivos, personales. Sobre su hijo que está jugando en Cerro Porteño. Él sabe que pertenezco a Medellín y sé por unas entrevistas que Aldo dio, que va a contar conmigo para el plantel profesional”.



Además del entrenador, Juan Camilo destacó la comunicación con el mayor accionista del equipo, Raúl Giraldo. “Con Raúl (Giraldo) tengo una muy buena relación, está contento que haya regresado. Me dijo que ‘esta era mi casa’ y es algo que me motiva mucho. Cuando tuve la primera etapa con Medellín, dejaba todo en cada partido y eso vale mucho. Ahora vengo con confianza y espero hacer las cosas bien. Estoy encantado de volver a jugar en Independiente Medellín”.



Finalmente, el jugador espera aprovechar la oportunidad y destacarse en el conjunto rojo de Antioquia. “Mi representante aún no me ha presentado ninguna oferta, se lo difícil que está el fútbol por el tema de la pandemia. En el equipo me han recibido muy bien, tengo contrato acá y estaría con gusto en Independiente Medellín”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8