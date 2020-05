La postura de Adrián Arregui sobre el posible regreso del fútbol

Desde hace un par de semanas, Adrián Arregui se encuentra en Argentina gracias al permiso que el Deportivo Independiente le dio en regresar a su país. El volante habló con los medios de comunicación este viernes, donde habló de la cuarentena, su regreso a Colombia y las alternativas para el regreso del fútbol.



“Estaba dos meses esperando alguna solución que no fue viable y con el club llegamos a un acuerdo donde necesitaba estar con mi familia, estaba pasando un momento muy solitario, llegamos a un acuerdo salarial y se dio para cumplir la cuarentena con mi hijo. Estoy al tanto que comienzan los entrenamientos, estoy en contacto con el equipo y la embajada colombiana para regresar a Colombia y comenzar los entrenamientos. Al tener contrato de trabajo en Colombia, no creo que pueda ser impedimento en regresar, se que hay un vuelo humanitario el 8 de junio y espero estar en ese vuelo”, comentó.



Sobre los posibles escenarios para la vuelta al fútbol, Arregui expresó que “no estoy muy al tanto del tema, ojalá se pudiera dar el campeonato único. No se si dos torneos entran en lo que resta del año y si el club tenía complicaciones para jugarlo, un campeonato es lo más simple para todos”.



Además, “creo que, si está la posibilidad de volver, es porque hay un protocolo y los clubes que pueda cumplirlo. El único temor que tengo es que alguien en el fútbol se contagie. En Inglaterra y en España hay varios contagios y lo único que pido es que sea seguro para llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera y no esperar una desgracia, porque sería una vergüenza. Esperemos que seamos ejemplo para las demás ligas”.



En cuanto al nivel deportivo que se pueda presentar en la reanudación de la Liga, Adrián señaló que “hay muchos puntos de vista, pero esta pausa en el fútbol requiere una pretemporada muy buena para no correr riesgos, se nos fueron varios jugadores y tenemos una nómina corta para afrontar tanto la Liga como la Copa Libertadores. Veremos lo que propone y hasta lo que a nosotros nos pueda dar, nosotros estamos para jugar, pero queda de lado la condición física del jugador”.



Otro tema que le preocupa a Adrián es cómo se va a disputar el campeonato y si será en sedes lejanas a donde se encuentren sus seres queridos. El volante espera viajar con su hijo. “Lo único que pedimos es estar en condiciones y que no corramos riesgos de contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Estuve hablando con (Andrés) Cadavid, donde está la posibilidad de jugar en una sede, estar lejos de nuestras familias, ojalá tengamos en cuenta el cuidado y que no nos mudemos tanto. Necesitamos estar con nuestras familias y cuidar de ellos. Si hay alguna petición del gremio de jugadores, espero que sean escuchadas y las lleven a cabo”.



Sobre Gino, su motor de vida, el volante rojo expresó que “mi hijo es todo, si estoy en Colombia es por su bien, su futuro. El último mes que estuve solo, los primeros días la llevaba bien, pero los últimos estaba muy depresivo, muy triste. Trato de alejar mucho estas cosas, soy una persona que tiene mucho por sanar todavía mi niño interior. Verlo por cámara o ver sus fotos y lo grande que estaba en tan poco tiempo, me ponía muy mal. Por suerte pude llegar, nos dimos un abrazo y quedó todo atrás”.



Arregui espera volver a Medellín con Gino. “Vamos a ver si me puedo llevar a mi hijo a Colombia, cuando no estoy con él, a veces se me pasa por la mente ¿por qué estoy acá? ¿por qué no estoy jugando en Argentina? Esas cosas pasan y cuando estoy con él, me siento sin ninguna preocupación”.



Finalmente, habló de Hernán Pertuz y Juan Fernando Caicedo, jugadores que esta semana terminaron su etapa con el poderoso. “Tengo entendido que se les terminaba el contrato, fue una decisión de la dirigencia. Nos despedimos y esperamos que les vaya muy bien. Hernán (Pertuz) era un compañero de viaje a los entrenamientos y Juan Fernando (Caicedo) es un gran jugador, con mucho recorrido y se que les va a ir muy bien en el club que vayan a jugar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8