Cada vez más tensión: grandes no asistieron a reunión con Dimayor

El pasado jueves hubo una reunión en Dimayor en la que se dieron tres opciones para buscar el regreso de la Liga y definir el formato para reanudar el fútbol en el país. Por otro lado, se esperaba que este viernes se llevara a alguna solución, pero no fue así.



Hubo más tensión y discusiones por la actual presidencia y manejo de Jorge Enríque Vélez en Dimayor. Ahora, según El Tiempo, grandes equipos y sus dirigentes no asistieron a la reunión.

Representantes de Millonarios, Nacional, América, Medellín y Once Caldas decidieron no ir. Por otro lado, también hay desacuerdos por la falta del protocolo para reanudación, teniendo en cuenta que la próxima semana, el 8 de junio, ya hay vía libre para entrenamientos individuales.



Ahora, se espera que, por medio de una asamblea que se citaría, se defina el sistema que tendría el fútbol profesional colombiano en su regreso. Así como los protocolos para futbolistas y demás por entrenamientos, tanto individuales como colectivos.



Al parecer, cada vez más crece la tensión y el desacuerdo en Dimayor, pues este viernes no hubo más que discusiones y ausencias tras cuatro horas de reunión.