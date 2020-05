¡No tan rápido! Advierten que pruebas de protocolo no serían efectivas

Faltan diez días para que los entrenamientos de los equipos del fútbol colombiano se reactiven y se de el primer paso para el regreso de este deporte, tras la suspensión obligada por el coronavirus covid-19.

Eso significa, para la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro) que todavía hay tiempo para tomar decisiones que garanticen, como exige el Gobierno nacional para la reactivación de la Liga Betplay, que todos los deportistas están sanos. En una carta enviada a los ministros de salud, Trabajo y Deporte y al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pide tener en cuenta los resultados de sus averiguaciones.



Y es que según un grupo de expertos contactados por la entidad, hay serias dudas sobre las pruebas rápidas y las moleculares que se contemplan en el protocolo, presentado por Dimayor, para evitar contagios masivos del virus.



Según las recomendaciones, las pruebas previstas desde el 8 de junio, que tomarían 14 días en su ejecución y recepción de resultados, son inoportunas: "A menos que desde la etapa uno se considere la concentración de los jugadores para el desarrollo de todas las otras etapas y de esta manera se garantice que no entrará en contacto posterior con personal contaminado, no existe razón técnica para realizar una prueba molecular (PCR) con 14 días de anticipación al inicio de los entrenamientos individuales".



Esta sería la explicación científica: "La prueba molecular (PCR) detecta las partículas virales en el tracto respiratorio superior y por tanto su resultado positivo es signo de que la persona es transmisora del virus SARS-CoV-2, esta prueba solo se torna positiva luego de 48-72 horas post-infección y en la gran mayoría de casos no se mantiene positiva por más de 14 días. De tal manera que una prueba (PCR) con resultado negativo realizada con 14 días de anticipación no garantiza que al momento del encuentro de los jugadores con el colectivo, este se encuentre libre de infección viral. Por tanto, esta prueba (PCR) aunque fundamental, es inoportuna en este momento", afirma la entidad, apoyada en opiniones de expertos.

@ACOLFUTPRO Enviá comunicación al Gobierno a través de @MinDeporteCol @MinSaludCol y @MinTrabajoCol con la posición técnica de la mesa de expertos sobre la toma de muestras a futbolistas y miembros de clubes en el retorno del fútbol.Vea el documento aquí 👉🏽https://t.co/W1y8X9fdCI pic.twitter.com/uYKd49aLJI — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) May 29, 2020



Esas dudas con respecto a la llamada fase uno en el protocolo, se extienden a un segundo momento, cuando los equipos estarían concentrados en una o varias ciudades, según lo que se decida en la asamblea de Dimayor: "Con respecto a las pruebas propuestas para las etapas posteriores, que consiste en pruebas serológicas, estas son totalmente inadecuadas para el propósito del campeonato. Las pruebas serológicas, detectan la respuesta del humano a la infección, no determinan la presencia del virus", que es lo que se debe garantizar para retomar la competencia.



Y detalla su preocupación: "para el momento que se aplique la prueba rápida sugerida en la propuesta del Ministerio del Deporte, cualquier persona infectada entre 1 y 5 días antes del inicio de la actividad colectiva, NO va a ser detectado por la prueba rápida y va a estar en el pico infeccioso de mayor transmisibilidad como se ilustra en la gráfica. Entre el día 1-7 la IgM (prueba rápida propuesta) tiende a ser negativa y la persona se encuentra transmitiendo gran cantidad de partículas virales como lo indica la prueba molecular (PCR). En ese sentido no se entiende cual es el propósito de introducir estas pruebas".





¿Cuál es la solución? Según Acolfutpro, no son necesarias las pruebas en la primera fase de entrenamiento individual ni en el inicio del trabajo en grupo. hasta una tercera fase de trabajo en concentración e incluyendo los partidos son requeridos los muestreos: "La propuesta es la realización de pruebas moleculares, con una periodicidad semanal hasta tanto se llegue al momento de la concentración. Estas se pueden realizar en pooles de 4-5 personas, con una réplica individual para que en caso de que algún pool sea positivo, que se pueda de manera inmediata individualizar el resultado. Esto ya ha sido probado como una estrategia económica y confiable para detectar la infección por SARS-CoV-22. Y no es el uso de pruebas serolóricas que implementadas como lo propone el comunicado del Ministerio del Deporte NO van a garantizar un entorno libre de virus por las razones anteriormente anotadas. Acogiéndose a la propuesta de las pruebas moleculares por pooles, el costo de la prueba se hace equivalente al de la prueba serológicas".