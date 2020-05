Brayan Fernández y su ilusión de ser campeón en la eLiga Dimayor

Este sábado desde las 7:00 p.m. se define el primer campeón de la eLiga Dimayor 2020, torneo que unió a 20 equipos profesionales de la Liga colombiana en medio de la cuarentena, donde la diversión los goles y el talento de jugadores profesionales a través de un videojuego, se robaron la atención del público futbolero. Águilas Doradas llega a este partido definitivo para enfrentar a Unión Magdalena.

Previo a esta final, Brayan Fernández acumula nueve goles, lo que lo convierte no solo en la figura afuera de la cancha, sino que su avatar es el goleador de su equipo. “Los compañeros están pendientes del campeonato, están felices como hemos avanzado, las victorias conseguidas, unos me dicen por qué no juego con ellos, otros que están jugando muy bien, otros me piden más minutos. En total es muy divertido jugar al técnico”, resaltó.



En cuanto a este partido definitivo contra Jaguares, Brayan indicó que “estoy feliz de estar en la final, contra Jaguares fue un partido muy difícil, enredado desde el principio, pero pude concentrarme y con la mentalidad ganadora, pude lograr sacar el resultado”.



Hablando sobre el encuentro contra el ‘ciclón’ bananero, Fernández expresó que “es una gran responsabilidad estar en la final, enfrentamos a un gran equipo como Unión Magdalena, que juega muy bien al contragolpe, que es muy organizado atrás. Debo estar muy organizado atrás, muy concentrado y buscando la manera de aprovechar los espacios del rival”.

#eSports | 4️⃣ golazos y el tiquete al partido definitivo.



Revive nuestros tantos ante Jaguares por la semifinal de la #eLigaDimayor #StayAndPlay 🎮. pic.twitter.com/PQ6U0xCO6g — Águilas Doradas (desde casa 🏡) (@AguilasDoradasR) May 29, 2020

Sobre su familia y ese sabor especial que será representar a Águilas Doradas y al fútbol antioqueño profesional en su primera final virtual, Brayan detalló que “la familia está contenta por estos triunfos, el apoyo y la fuerza ha sido indispensable. Además, me siento orgulloso de representar a Antioquia en la final, siempre debe haber un antioqueño peleando cosas importantes y espero que todos los hinchas me respalden, vean los partidos y ojalá podamos celebrar con un título. Siempre es un orgullo representar esta tierra”.



Además de Fernández, Aldo Leao Ramírez, Anthony Uribe, Jáder Obrian, Giovanny Martínez, Óscar Hernández y Jonny Mosquera son los anotadores ‘dorados’. En total, Rionegro ha marcado 25 goles, un arsenal importante de cara al encuentro contra los felinos del Sinú.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8