Larga lista de tareas para clubes antes del 8 de junio: ¿quién pagará?

La noticia era tan anhelada y se veía tan lejana que todavía se está celebrando. Los clubes de la Liga Betplay volverán a entrenamientos a partir del 8 de junio y, si todo va bien retomarán el primer torneo del año hacia mediados de agosto. ¡Bingo!

Pero hay un detalle: el protocolo que le presentó Dimayor a los Ministerios de Deporte y Salud es tan exhaustivo, tan detallado, tan completo que exige una cantidad de adecuaciones que los clubes, en medio de la crisis económica, no tienen muy claro cómo cumplir.



Se sabe que es necesario acortar la lista de personal involucrado a 30 personas y que el 8 de junio nadie saldrá corriendo por las canchas, sino que comenzará a someterse a las pruebas para descartar el coronavirus covid-19.



Será, según el protocolo, "entre 7 a 10 días antes del inicio de los entrenamientos". Y aquí viene la duda: "Para esto, el club debe contratar a un laboratorio especializado y avalado por el Ministerio de Salud para su ejecución, y determinar si hace las pruebas de dos maneras; uno, dirigiéndose a cada hogar bajo los estándares de seguridad, o dos, fijando un lugar donde deben acercarse los jugadores para realizar dichas pruebas".





¿Acaso no decía el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, que todo corría por cuenta de Dimayor? ¡Claro! Es que Dimayor son los clubes mismos, obviamente.



Y mientras llegan los resultados y hay certeza de salud de todo el grupo, los equipos tienen una lista de tareas peor que las famosas listas escolares de comienzo de año.



Aquí, el trabajo pendiente, según el protocolo:



-En primera instancia el sitio de entrenamiento determinado por cada club debe someterse a un proceso riguroso de limpieza y desinfección en su totalidad, siguiendo con las recomendaciones dispuestas por los expertos de la salud.



- Una vez se haga el procedimiento debe instalarse, después del parqueadero y a la entrada del complejo deportivo, una carpa destinada a la toma de las pruebas rápidas que se harán desde el inicio de la FASE 1, requiere dos (2) mesas con dos (2) sillas para médico y enfermera, sillas con distancia social mientras se toman las muestras (15), una ducha de desinfección por aspersión. Es decir, una cabina que pueda rociar una solución desinfectante a cada una de las personas que vayan a ingresar a los terrenos de juego. En este sitio también se encontrará el oficial de seguridad realizando un segundo filtro de aquellos que ingresaron al complejo deportivo.



-Inmediatamente a la salida de la cabina debe encontrarse una pequeña pileta con solución desinfectante para la limpieza de las suelas de los zapatos y un lavamanos portátil de activación mediante pedal, con el respectivo jabón líquido y toallas individuales desechables de secado.



- El espacio destinado al almacenamiento de los implementos de trabajo debe cumplir con las características de tener un tamaño adecuado, y estar preparado y limpio para poder ser utilizado una vez inicie esta fase. Debe cumplir con condiciones de ventilación adecuada y señalizada. Los implementos una vez termine la sesión de entrenamiento deben ser limpiados y desinfectados siguiendo las recomendaciones de la limpieza establecidas en el protocolo para la siguiente sesión o el siguiente día.



-La limpieza de estos implementos debe realizarse acorde al Manual de desinfección del Ministerio de Salud con hipoclorito de sodio a 2500 ppm.



El capítulo de los vestieres es aun más detallado:



- Vestieres, el uso de este espacio será opcional y está determinado por las características descritas a continuación:

-Vestier con más de 10 duchas: Podrán entrar en grupos simultáneos de máximo 5 jugadores. No se permitirá el uso de vestieres con menos de 10 duchas.

-Se deberá usar carpas de uso externo y ventilación con capacidad para 20 personas en número de tres carpas para cada entrenamiento con adecuación de sillas separadas cada tres metros para todo el personal las cuales deben ser desinfectadas al final de casa sesión de entrenamiento y al final del día almacenadas en el sitio dispuesto siguiendo los protocolos establecidos.



¿Cuántos clubes de primera división tienen garantizadas todas estas condiciones para el 8 de junio? ¿Cuánto les costará cumplirlas? ¿Serán los mismos clubes que cancelan contratos alegando falta de dinero en las arcas? ¿Por qué habrá para invertir en todos estos detalles, que no son económicos, menos en medio de la emergencia sanitaria, y no es pagar salarios cumplidamente? Dudas sueltas, nada más.

Y la lista sigue... y sigue



¡Pero espere, que esto todavía no termina! Según el protocolo, que hay que cumplir sí o sí porque es la base sobre la que se logró el regreso a entrenamientos a pesar de que el aislamiento obligatorio en todo el país se extendió hasta finales de junio, cada jugador debe tener un kit... que recibirá de su empleador, el club.



"La entrega del kit de desinfección y entrenamiento será la última parte de esta fase 0 previa al entrenamiento. Esta acción consiste en la entrega de una dotación suficiente para 15 días por parte del club a cada jugador, que consta con los siguientes elementos de manera obligatoria, la cual será divida y entregada cada tercer día", dice el texto.



Aquí va la otra lista, que se debe multiplica por 30



- 45 tapabocas. Se recomienda que todo jugador y miembro del grupo de trabajo se encuentre afeitado para evitar el inadecuado cubrimiento por parte de este.

- Guantes (45 pares).

- Un par (2) de gafas de protección industrial.

- Gel hidroalcohólico o alcohol glicerinado, con una composición de alcohol superior al 60%.

- Ropa de entrenamiento / uniformes / petos / chalecos para GPS para 15 días de trabajo.



Y estos elementos de manera opcional:

- hidratación. (debe tener la marca del apellido o número del jugador y o del personal que es dueño de la misma) no podrá ser compartida.

- Implementos de entrenamiento como bandas elásticas, pesas, etc.



Y ojo al detalle: "La DIMAYOR sugerirá los elementos de aseo a comprar para el kit de acuerdo a las especificaciones técnicas que vienen haciendo las autoridades sanitarias".



Lo claro es que los muestreos sí estarán, al menos por lo que se sabe, a cargo de Dimayor, que se encargará de sufragar gastos a partir de la entrada de la competencia. Pero todo lo demás, a juzgar por lo dicho en el propio protocolo, irá a la cuenta de los clubes. Habrá un Atlético Nacional que tiene todos esos requisitos más o menos disponibles en una semana.... pero los Cúcuta, Bucaramanga, Rionegro, Jaguares... y otros históricos con arcas vacías, empiezan a hacer sus cuentas...