Juan Fernando Caicedo no le cierra la puerta a los grandes de la Liga

Una de las noticias del momento en el fútbol colombiano fue la salida de Juan Fernando Caicedo del Deportivo Independiente Medellín, un ciclo con dos etapas, 180 partidos y 47 goles. Si bien se mostró agradecido con el club, en el cual llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, el chocoano no descarta jugar en equipos como Millonarios, Nacional o América, siendo el cuadro ‘escarlata’, el de sus amores.

“Terminamos por mutuo acuerdo el contrato con Medellín, se me vencía el 15 de julio y lo finalizamos la semana pasada, hasta este martes se dio a conocer. Lo veníamos hablando, conversarlo hace tiempo con los directivos y mi empresario, si me quedaba estaba bien, sino era bueno un cambio de aires. Ellos no quisieron continuar, fue lo mejor para el club y para mí. Me llevo grandes recuerdos”, resaltó Caicedo en diálogo con Henry Jiménez en un vivo de su cuenta de Instagram.

Además, “conocí grandes personas en el Medellín, es normal que se acaben los contratos, cambiar de trabajo. Agradezco a los compañeros y a la hinchada, que la sigan apoyando, porque es un equipo grande, sentí mucha nostalgia al irme, estuve muchos años en el equipo, el fútbol demanda mucha adaptación, ninguna despedida es buena, pero hay que seguir adelante. La historia que tuve con Medellín no pasará y siempre serán lindos recuerdos”.



El delantero, quien se encuentra en Chigorodó, declaró su pasión por América de Cali, equipo del cual es hincha, aunque Atlético Nacional es otro equipo que en su familia siguieron muy de cerca. "Tengo tres hermanos que son hinchas de Nacional, yo soy hincha del América junto a un hermano menor. Juan Camilo Zúñiga, que era mi vecino, es hincha de Nacional y me trataba de convencer que me volviera del verde, pero yo seguía siendo del América. Cuando era chiquito, tenía todos los afiches del América en mi pieza y cuando se jugaban los partidos América contra Nacional nos dividíamos en la casa. Cuando no se enfrentaban, en la casa le hacíamos fuerza a Nacional o al América".



Caicedo ha pasado por varios equipos del fútbol colombiano y recordó su paso por Santa Fe, se declaró futbolero y destacó a la hinchada de Millonarios. “Soy muy futbolero y veo los partidos de la mayoría de los equipos y me gusta estar pendiente de las hinchadas, Santa Fe llevaba mucha gente, en especial en finales, pero Millonarios siempre llevaba más gente. El fútbol es algo muy lindo y lo he podido disfrutar demasiado”.



Con 30 años, el delantero criado en Urabá, no tiene afán para determinar su futuro. “Siempre me he dedicado en mi profesión, con mucho compromiso, este deporte tiene mucho ego y a veces, se debe agachar la cabeza, cuando toca y acatar las decisiones. Hay mucho para dar en el fútbol, sigo vigente, me cuido mucho, hay cosas que he hablado, pero esperemos a que esto pase y podamos volver a la normalidad. Lo importante es que haya salud, así nos tenemos que demorar un poco”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8