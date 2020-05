Más revelaciones de Daniela contra Villa: 'No está eximido de cárcel'

Daniela Cortés, exnovia de Sebsatián Villa y quien lo denunció por presunta violencia de género en Argentina, habló a profundidad del proceso y de lo que espera con el avance de las investigaciones.

En entrevista con el Vbar de Caracol Radio, la mujer revivió el episodio del aborto que habría sufrido al parecer por culpa de los golpes, lo insufrible que fue la cuarentena en Buenos Aires y las posibles pruebas del jugador en su contra, pero no quiso responder si su objetivo es verlo en la cárcel.



Sobre su relación dijo: "Era una relación como cualquier otra. al principio teníamos discusiones. se empezó a tornar tormentosa, con maltratos físicos y psicológicos. Yo viajaba constantemente cuando pasaban. Se lo ocultaba a mis padres para evitar problemas mayores. Es un circulo muy triste en el que no sabes cómo salir de esa situación. El 27 de abril no solo me pego, sino que me amenazó. La vida de mi familia corría riesgo. No pude callar más... El decía que le iba a hacer daño a mi familia porque no me iba de mi casa. Cuando sucedió eso, el abogado me ayudo con la protección de mi familia y para que todos estuvieran junto a mis padres. Mi familia quedó con mucho terror, ni se asomaban al balcón"".



La mujer dijo que el encierro de la cuarentena complicó la situación: "En la cuarentena se hizo mucho mas difícil todo. Las agresiones eran seguidas. Cualquier cosa en la que no estábamos de acuerdo me mandaba un golpe o un insulto".



Al referirse a la contradenuncia de Villa, consideró que no le preocupa: "Eso me causa como gracia por las contradicciones. Por el video que sacó primero diciendo que tenía mujeres en su familia, luego dice que sí estaba en la casa, pero que no maltrató y luego dice de robos con videos de carácter intimo".



El episodio del aborto, que incluyó en su denuncia, fue por culpa de los golpes de su exnovio, según relató: "El año pasado, el 2 de mayo, Sebastián me pedía un hijo. El 10 o 15 de mayo supe que estaba en embarazo e íbamos a ir al servicio de salud. Tuvimos una discusión fea que terminó en golpes. No le importó el embarazo, me dio golpes en el abdomen, patadas y tuve un sangrado. Me levanté con cólicos. Le dije que me llevara a urgencias y se dieron cuenta de que había perdido el bebé. A los dos meses volví a Colombia y me quería poner el dispositivo para no tener hijos. Cuando fui al ginecólogo, se dieron cuenta que tenía restos y me enviaron pastillas abortivas para terminar de expulsar lo que quedó. En una de las declaraciones dijo que no estaba en embarazo y cuando sacamos las pruebas dijo que había sido un aborto por otras circunstancias".



Daniel Cortés explicó que el jugador ha intentado presionarla: "Desde que puse la denuncia he tenido acompañamiento psicológico. Él no ha intentado comunicarse conmigo, pero en cierta instancia si envió mensajes por medio de sus abogados, como que quitara todo, como que dejáramos todo así. Que yo quitara la denuncia y él también. Pero no... eso jamás".



Sobre el perdón declaró: "Ya lo perdoné muchas veces. Toca ir hasta las últimas instancias y no voy a parar esto. Puedo perdonar para sanarme yo, pero no vamos a parar esto... El proceso sigue con la declaración de los testigo de él. Mis testigos ya declararon.... Yo tomé esa decisión con tranquilidad. Eso no es una decisión definitiva. Él no está totalmente eximido de la cárcel y el juez puede decidirlo al final".



La mujer aprovechó para enviar un mensaje a Villa: "A Sebastián solo le diría que ojalá esto genere un cambio en su vida por todos los errores que venía cometiendo y organice su vida. Hay que salir adelante, pero siempre siendo buen ser humano. Antes de cualquier profesión o persona pública hay que ser persona... Esto me enseñó a no dejar que nadie vuelva a manipularme ni a maltratarme. Ahora valoro la compañía de muchas personas".



Al referirse a la posibilidad de que Villa termine en prisión tras el escándalo, no se comprometió: "Esa pregunta es muy difícil porque me hizo mucho daño. Mi abogado podría responderla".