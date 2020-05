Nuevo recurso de Villa: apeló decisión que le impide salir del país

Nueva información se conoció en el caso que involucra al futbolista colombiano Sebastián Villa con la denuncia impuesta por su expareja Daniela Cortés por violencia de género, según informaron medios argentinos, tanto el jugador como su excompañera sentimental, apelaron las decisiones que tomó la justicia en días pasados.

Por un lado, Villa apeló la decisión de no poder salir del país, con el argumento de solucionar asuntos laborales, pues en las últimas horas se informó de una posible transferencia al fútbol mexicano: "Es por los compromisos laborales, la cuarentena la pasará acá por más que pueda ir a su país. Es lo que corresponde, no se puede coartar el derecho a trabajar de una persona, ni el de salir y transitar libremente, eso lo establece la Constitución Nacional. No hay ninguna ley ni autoridad sobre ella", informó una fuente cercana al jugador al Diario Olé.



Por otra parte, Daniela Cortés presentó el mismo recurso a través de su abogado Fernando Burbano, debido a la eximición de presión para Villa mientras se resuelve el caso. Hay que recordad que de imputar alguno de los cargos señalados en la denuncia, Villa podría afrontar una pena de 5 a 10 años de cárcel.

Por ahora, el jugador con pasado en Deportes Tolima, se encuentra inhabilitado para salir del país, mientras que su equipo, Boca Juniors, analiza las opciones que hay para que el futbolista abandone la entidad.