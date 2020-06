Todas las propuestas que han sonado en Dimayor para que vuelva la Liga

Este sábado, los directivos del fútbol colombiano se reunirán una vez más en pos de encontrar una solución para la reanudación de la Liga.



Luego de que se conocieran los protocolos por parte del gobierno, los dirigentes deberán llegar a un consenso. Hasta el momento han sonado seis propuestas, aunque dos de ellas están prácticamente descartadas por calendario e instrucciones.



Cabe resaltar que el protocolo de Dimayor indica una preparación especial en las instalaciones de cada club, además de un tiempo de cuarentena y una preparación física para los deportistas individualmente y luego colectivamente. Esto tomaría cerca de dos meses y se prevé que el torneo se esté jugando entre agosto o inicios de septiembre.

Así han sido las propuestas

En mayo se conoció unas primeras propuestas. Dos de ellas consisten en dos campeonatos que por tiempo parece improbable y la tercera no tenía muchos detalles, pero era un solo torneo.



Opción 1:



Liga I-2020: se jugarían todos los partidos restantes, aplazados y desde la novena fecha. La idea es que se inicie el 29 de julio con los encuentros aplazados y que el 16 de septiembre sea la final (jugando domingo, miércoles, domingo). También, se hará en una misma sede o en ciudades cercanas y se programarían encuentros en la mañana por temas de logística y TV.



Por otro lado, se mantiene el sistema de semifinales y final. Sin embargo, hay un cambio importante y es que todos estos encuentros se disputarían a partido único. Es decir, no habrá juegos de ida y vuelta.



Liga II-2020: se disputaría en las respectivas ciudades e iniciaría el 19 de septiembre y finalizaría el 30 de diciembre. El sistema cambiaría y se jugarían las 20 fechas actuales, con clásicos. Sin embargo, no habrá semifinales ni cuadrangulares, por lo que el campeón será el que termine primero en las 20 jornadas.

Opción 2:



Liga I-2020 (igual): se jugarían todos los partidos restantes, aplazados y desde la novena fecha. La idea es que se inicie el 29 de julio con los encuentros aplazados y que el 16 de septiembre sea la final (jugando domingo, miércoles, domingo). También, se hará en una misma sede o en ciudades cercanas y se programarían encuentros en la mañana por temas de logística y TV.



Liga II-2020: se disputaría en cuatro regiones (principales: Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín). El torneo iniciaría el 19 de septiembre y finalizaría el 20 de diciembre. 10 días menos que la primera opción. Ahora, el sistema de juego cambiaría y habría 'fases':



- Fase 1: 4 grupos de cinco equipos. (Ida y vuelta). Clasifican los dos primeros de cada grupo a cuartos de final. Fechas 10. Partidos: 80.



- Fase 2: cuartos de final. Ida y vuelta. Fechas: 2. Partidos: 8.



- Fase 3: Semifinales, ida y vuelta. Fechas: 2. Partidos: 2.



- Fase 4: Final, ida y vuelta. Fechas: 2. Partidos: 2.



- Total partidos: 94. Total fechas: 16.



En la fase I, todos los clubes tienen una jornada de descaso y el calendario será por sorteo.

Buen partido se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Opción 3:



Jugar todos los partidos. Desde la fecha 9 y los aplazados. Se jugaría en las respectivas ciudades y tendría modificaciones al sistema de juego en las fases finales:



- Fase I: 12 fechas restantes del todos contra todos / partidos = 120



- Fase II: cuadrangulares semifinales / Fechas = 6 / partidos = 24 entre los cuadrangulares



- Fase III: final ida y vuelta / fechas = 2 / partidos = 2



- Inicio 1º de agosto – final 13 de diciembre



- Se jugaría domingo – domingo

Posteriormente, iniciando junio, se conocieron nuevas propuestas en las que prácticamente se descartaban las dos anteriores que tenían dos torneos y se profundizaba en hacer un solo torneo.



Opción 1:



-Un solo torneo este 2020



- Se disputará en cuatro regiones.



- Jugar partidos aplazados por tema de reclasificación.



- Tabla de reclasificación serán las 8 fechas ya disputadas y el torneo que se hará.



- Serán 4 grupos de 5 equipos (por regiones).



- Inicio: 2 de septiembre. Fin: 20 de diciembre.



- Sistema de juego:



4 grupos de 5 equipos (partidos ida y vuelta). clasifican los dos primeros de cada grupo a cuartos de final (ida y vuelta). Semifinal (ida y vuelta) y final (ida y vuelta).



Todos los equipos, en grupos, tienen una fecha de descanso.



Así serían los grupos:



A: Nacional, Medellín, Once Caldas, Envigado y Rionegro



B: Santa Fe, Millonarios, Chicó, La Equidad y Patriotas.



C: América, Cali, Tolima, Pereira y Pasto.



D: Junior, Bucaramanga, Cúcuta, Alianza y Jaguares.

Clásico Santa Fe vs. Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora/CEET

Opción 2:



-Único torneo en 2020.



- 2 grupos de 10 equipos, en cada uno habrá 5 parejas de clásicos.



- Inicio: 1 de agosto. Fin: 20 de diciembre.



- Sería de domingo a domingo, excepto en diciembre.



Sistema de juego:



18 fechas en total y clasifican los dos primeros de cada grupo. Semifinal: 1A vs. 2b, 1B vs. 2A. Y habría final única.



Los cupos a torneos internacionales se repartirían así:



Cupos a Copa Libertadores: campeón de Liga, campeón de Copa Colombia (si es el mismo campeón, iría el subcampeón), subcampeón de Liga, cupo por reclasificación.



Cupos a Copa Suramericana: 4 cupos por reclasificación que no estén en Libertadores.

El clásico vallecaucano se jugó en el Pascual. Foto: Santiago Saldarriaga/EL TIEMPO

Finalmente en esta semana se conoció que América logró unificar varios conceptos y crear un torneo en el que un grupo de 12 clubes están de acuerdo.



- Un solo torneo



- Continuar con los partidos pendientes del torneo que se pausó, jugar en las ciudades de cada equipo y seguir con la misma tabla de clasificación.



- Lo que cambiaría es que ya no serían cuatro clasificados (como estaba presupuestado por la Copa América) sino ocho, lo que amplía la posibilidad de que los clubes que iniciaron mal tengan posibilidad de jugar las fases finales. Esta sería dos cuadrangulares finales.



- Entre los clubes que no clasifiquen a la fase final jugarán un torneo de tres cuadrangulares que definirá un cupo a Copa Suramericana.



- Cupos a Copa Libertadores: campeón de Liga, subcampeón de Liga, mejor de la reclasificación que no sea campeón ni subcampeón, campeón de Copa Colombia.



- Cupo a Copa Suramericana: tres mejores de reclasificación que no estén en Copa Libertadores. El campeón del torneo de los 12 avanzaron a finales.