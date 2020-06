FCF explica derrota en FIFA: 'Se dijeron cosas que no son ciertas'

Pasó la amargura por la derrota de Colombia en su aspiración a ser sede del Mundial Femenino 2023, que finalmente se hará en Australia y Nueva Zelanda, y es hora de las evaluaciones.

La de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), una de las más esperadas, tiene que ver con dos frentes que no salieron como se proyectaba: el informe técnico de la FIFA y la votación de los vecinos, que acabó siendo favorable a los oceánicos.



Así lo explicó el presidente Ramón Jesurún, en declaraciones al diario El Heraldo: “El informe técnico hizo mucho daño, se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Hablaron de inseguridad, hablaron de problemas de salud y de distancias muy largas de una sede a otra, cosa que no es cierta y que fue desvirtuada por mí en el consejo ejecutivo de hoy. Pero el haber promulgado eso hace dos semanas en el informe nos hizo mucho daño”, dijo.



El otro frente donde no salieron las cosas fue el de la persuasión a los electores en el Consejo de la FIFA: "Para nosotros fue muy estimulante y es un profundo orgullo que todos los países de la Uefa nos apoyaran y nos dieran la confianza para haber sido la sede de ese mundial... No deja de sorprender que la Concacaf, que es de la región, no creyera en nosotros, sabiendo que era mucho más fácil para ellos venir a un Mundial en Colombia. Pero bueno, en una decisión que ellos tomaron y que nosotros respetamos. Hay que seguir para adelante", explicó.



Efectivamente, la Concacaf acabó agradeciendo con su votación en masa el apoyo de Australia y Nueva Zelanda en la elección de la sede del Mundial masculino para Estados Unidos, Canadá y Japón, antes que apoyar al vecino.



"Teníamos mucha ilusión. Esto hubiera sido un gran marco para el crecimiento del fútbol femenino no solo en Colombia sino en Sudamérica, pero desafortunadamente la candidatura de Australia y Nueva Zelanda despertó mucha más simpatía", concluyó el directivo.